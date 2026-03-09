大阪マーヴェラス・林琴奈選手が五輪後“お疲れ様会”で訪れた隠れ家名店を公開！林選手のゲン担ぎスポットでMC・みりちゃむも願い事「あわよくばレギュラー番組を...」|『SVリーガー出没MAP』

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月7日（土）に『“推し”えて！SVリーガー出没MAP 大阪マーヴェラス編 vol.1』を放送いたしました。

本番組では、国内最高峰のバレーボールリーグ「大同生命SVリーグ」で活躍する選手の魅力を深掘りしながら、選手たちの出没スポットを紹介。大阪マーヴェラス編では、MCとしてバレー歴6年、令和のカリスマギャル・みりちゃむが出演し、大阪マーヴェラスの林琴奈選手、宮部愛芽世選手、西崎愛菜選手を直撃しました。

■林琴奈選手が五輪後に訪れた隠れ家名店とは？SVリーガーの意外な天然ぶりも炸裂！？

今回、出没スポットを明かしたのは、日本代表として2大会連続でオリンピックに出場した林選手。大阪・福島駅にある隠れ家的な名店「新福島 たいよう 弍」を紹介し、「雰囲気もオシャレですし、ご飯もとても美味しいのですごくいいところです」と笑顔で語ります。林選手は友人とオリンピック後の“お疲れ様会”で初来店したそう。それ以来、お刺身と〆の土鍋ごはんを楽しんでいるといい、世界の舞台で戦うトッププレーヤーの素顔が垣間見えるエピソードとなりました。

また“ゲン担ぎ”スポットとして、勝負運アップのご利益で知られる「勝尾寺」も紹介。プライベートで訪れたと明かし、「だるまに目標を書いて、置いてきました」とだるま奉納のエピソードも披露しました。

さらに番組では、みりちゃむが実際に勝尾寺を訪れるロケも実施。境内に並ぶ大量のだるまを前に「やばくない！？このだるまの数」と大興奮のみりちゃむ。参拝では「今年も元気に楽しく過ごせますように。あわよくばレギュラー番組をください（笑）」とちゃめっ気たっぷりにお願いごとを明かし、笑いを誘いました。

さらに番組では、バレーボールの強豪校・金蘭会中学・高校時代から先輩後輩としてともに戦ってきた3人の関係性にも迫るトークを展開。チーム内で一番おしゃべりなのは誰かという話題では、宮部選手が林選手と回答しつつ、「独り言の文字数が多い」と暴露。「心の中で思っていることを全部言ってる」「またなんか言ってるな～って思ってます（笑）」と明かす宮部選手に、林選手は「誰も聞いてくれへん（笑）」と照れ笑い。長年の関係だからこそ飛び出す掛け合いに、撮影現場は終始和やかな雰囲気に包まれました。

また、ゲーム企画も実施され、“高校時代に流行った物or言葉”というテーマに対して選手たちから「本能寺の変♪」「パン」など一同総ツッコミの珍回答が続出し、撮影現場は大盛り上がり。罰ゲームでは、林選手がお題を勘違いしガチ照れする場面もあり、コート上で見せる頼もしい姿とはまた違う、愛らしい素顔が垣間見える放送となりました。

「ABEMA de J SPORTS」では、2025-26 大同生命SVリーグ男女の注目試合を毎節無料で生中継。試合中にコメントで盛り上がれる機能や、「ABEMA」ならではの独自解説を通じて、新しいスポーツ観戦体験を提供しています。

国内最高峰のバレーボールリーグを、ぜひ「ABEMA de J SPORTS」でお楽しみください。

■『SVリーガー出没MAP』 配信概要

・～大阪マーヴェラス・林琴奈選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月7日（土）昼12時～

URL：https://abema.tv/video/episode/js_vb00002_s55_p11

出演者：

【ゲスト】

林琴奈（大阪マーヴェラス）

宮部愛芽世（大阪マーヴェラス）

西崎愛菜（大阪マーヴェラス）

【MC】

みりちゃむ

・～大阪マーヴェラス・宮部愛芽世選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月14日（土）昼12時予定

URL：https://abema.tv/video/episode/js_vb00002_s55_p12

・～大阪マーヴェラス・西崎愛菜選手～【ABEMA de J SPORTS特別企画】

配信日時：2026年3月21日（土）昼12時予定

URL：https://abema.tv/video/episode/js_vb00002_s55_p13

「大同生命SVリーグ 女子」

シリーズURL：https://abema.tv/video/title/js_vb00002

