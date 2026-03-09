『黒騎士様を、誠心誠意お守りします！ 男装の従者への主人の愛が止まりません』コミカライズが配信開始!!
インプレスグループでデジタルファースト出版等のメディア事業を手掛ける株式会社ICE（本社:東京都千代田区、代表取締役社⾧:浜崎克司）は、2026 年3 月9 日に、コミカライズ版『黒騎士様を、誠心誠意お守りします！ 男装の従者への主人の愛が止まりません』（作画:保志乃シホ／構成：ぱぷる／原作:イシクロ）を配信開始いたしました。LINEマンガにて配信いたします。
黒騎士様を、誠心誠意お守りします！
男装の従者への主人の愛が止まりません
作画:保志乃シホ
構成：ぱぷる
原作:イシクロ
天海社LUNA文庫作品待望のコミカライズ化！
■ストーリー
「――こんなヘンドリック様をおいてどこ行ったのよ、バカジョージ！」
次期辺境伯のヘンドリックは、誰もが完全無欠だと憧れる注目の的。
そんな彼の”本当の姿”を知っているのは、幼い頃から兄弟のように育った双子の従者・ロスリンとジョージだけ。
ヘンドリックはその剣術を認められ、メリル王国女王・ジョアンナから直々に専属騎士の誘いを受ける。
しかし、伴う従者は男しか認められず、兄のジョージだけがついていくことに。
もう今までの三人ではいられないのだと心に折り合いをつけるロスリン。
ヘンドリックの出仕の当日、ジョージが手紙を残して行方不明に！ロスリンはジョージとなってヘンドリックの従者として仕えることになるが…!?
■書籍情報
黒騎士様を、誠心誠意お守りします！ 男装の従者への主人の愛が止まりません
作画:保志乃シホ／構成：ぱぷる／原作:イシクロ
配信開始日:2026 年3 月9 日
配信ストア：LINEマンガ
原作紹介ページ: https://tenkaisha.com/?p=4558
