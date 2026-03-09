文化功労者・発達心理学の第一人者 内田伸子氏と考える子育て
全国で300園以上の保育園を運営する株式会社キッズコーポレーション（本社：東京都港区、代表取締役：釜野晋史）は、IPU・環太平洋大学教授、お茶の水女子大学名誉教授、十文字学園女子大学名誉教授であり、発達心理学の第一人者・内田伸子氏による保護者向け連載コラムを当社ホームページにて開始いたしました。
近年、非認知能力や主体性の育成が注目される一方で、子どもの発達を科学的視点から理解し、家庭と園が共に支えていく重要性が高まっています。
本コラムでは、発達心理学・言語心理学・認知科学・保育学を専門とする内田氏の知見をもとに、子どもの「育つ力」を引き出す関わり方や、家庭で実践できる子育てのヒントを、わかりやすく発信してまいります。
■ 内田 伸子氏 プロフィール
内田 伸子氏
IPU・環太平洋大学教授。
お茶の水女子大学名誉教授、十文字学園女子大学名誉教授。学術博士。専門は発達心理学、言語心理学、認知科学、保育学。
長年、ベネッセ「こどもちゃれんじ」の監修に携わり、
NHK「おかあさんといっしょ」の番組開発・コメンテーターなども務める。主な著書に『想像力～生きる力の源をさぐる』『子どもの見ている世界』など。
2021年文化功労者、2023年瑞宝重光章受章。
■ 今後の展開
本コラムは定期的に更新を予定しております。
今後は、内田氏による保護者向け講演会や特別イベントの実施も検討しており、
保育と家庭をつなぐ学びの機会を創出してまいります。
当社は今後も、子ども一人ひとりの可能性を広げる保育の実践と、
科学的知見に基づく情報発信を通じて、社会に貢献してまいります。
■ コラム掲載ページ
https://www.kids-21.co.jp/childcare/column/
