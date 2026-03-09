クラウド型セキュリティサービス「SPLATS」にクラウドカメラサービス「SPLATS EYE」を追加

株式会社クマヒラ

セキュリティ機器の開発・販売を行う株式会社クマヒラ（東京都中央区、代表取締役社長：渡邉 秀隆、以下 当社）は、当社が提供するクラウド型セキュリティサービスSPLATS（スプラッツ）のプロダクトとして、クラウドカメラサービス「SPLATS EYE（スプラッツ アイ）」を新たに追加し、2026年3月6日よりサービス提供を開始することを発表いたします。

SPLATS EYE 屋内カメラSPLATS EYE 屋外カメラ

【サービスの概要】

SPLATS EYEは、当社が提供するクラウド型セキュリティサービスSPLATSを基盤とした月額制のクラウドカメラサービスです。カメラ本体に内蔵のSIMを通じてクラウドに映像が送信されるため、カメラに電源を入れるだけでいつでもどこからでも手軽に「みまもり」を始めることが可能となります。

また、SPLATSシリーズの入退室管理サービスSPLATS PASS（スプラッツ パス）や鍵管理サービスSPLATS KEY（スプラッツ キー）と連携することで、物理セキュリティとシームレスに連動した空間の「みまもり」を提供します。



【開発の背景と狙い】

当社は従来からオンプレ型の監視カメラシステムを提供しており、業態を問わず多くの企業・団体で利用されてきました。その中で、昨今の様々なサービスにおけるクラウド化のニーズの高まりに伴い、監視カメラにおいても同様にクラウド化の要望を多くいただいてきました。当社は2021年4月よりクラウド型セキュリティサービス「SPLATS」の提供を開始し、物理セキュリティのクラウド化に注力して参りました。この度、SPLATSの特長であるLTE通信機能によるクラウド管理とサブスクリプション型のサービス提供に対応したカメラサービスを新たに開発することで、より手軽に安心してカメラサービスを利用いただけるようになりました。



【特長】

1. 映像および音声をクラウドに録画可能

2. LTE通信機能搭載で専用ネットワークが不要

3. 月額制料金モデル（機器レンタル代金込み）で手軽に導入可能

4. スマートフォン等を用いていつでもどこからでも映像の閲覧が可能

5. SPLATS PASS/KEYと連携できる機能を標準搭載



【SPLATS EYEの仕様とプラン】

SPLATS EYEはSIMを搭載した屋内/屋外カメラをレンタルで提供するサブスクリプション型のサービスです。設置場所（屋内/屋外）と画質(標準画質/高画質)の4プランがあり、用途に応じたプランを選定いただけます。

また、デフォルトの録画期間（7日）のほか、オプションプランを追加することで30日/90日に録画期間を延長することができます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/86704/table/25_1_c98b9188d66d8c06c4fbd43a92c913a8.jpg?v=202603091151 ]

※録画期間7日付属

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/86704/table/25_2_149513c41bad10bd6f93f9ac1db2f7ca.jpg?v=202603091151 ]





【SPLATS EYE＋SPLATS PASS/KEYの利用イメージ】

SPLATS PASSで制御された部屋内にSPLATS EYEを設置SPLATS KEYの鍵取出/保管をSPLATS EYEでみまもり





株式会社クマヒラ

所在地 ：東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー14階

代表 ：代表取締役社長 渡邉 秀隆

設立 ：1944年3月

SPLATSサービスサイト：https://splats.jp/

コーポレートサイト：https://www.kumahira.co.jp/