クラウド型セキュリティサービス「SPLATS」にクラウド予約サービス「SPLATS VISIT」を追加

セキュリティ機器の開発・販売を行う株式会社クマヒラ（東京都中央区、代表取締役社長：渡邉 秀隆、以下 当社）は、当社が提供するクラウド型セキュリティサービスSPLATS（スプラッツ）のプロダクトとして、クラウド予約サービス「SPLATS VISIT（スプラッツ ビジット）」を新たに追加し、2026年3月6日よりサービス提供を開始することを発表いたします。

【サービスの概要】

SPLATS VISITは、当社が提供するクラウド型セキュリティサービスSPLATSを基盤とした月額制のクラウド予約サービスです。来訪者はいつでもどこでもWebから簡単に予約ができ、予約当日もスムーズに受付することができます。

当社のクラウド入退室管理サービス「SPLATS PASS（スプラッツパス）」と連携すると、無人受付にも対応可能です。受信した予約メールのQRコードをかざすと、待ち合わせ室のドアを解錠して入室できるだけでなく、自動で受付も完了します。



【開発の背景と狙い】

近年金融機関をはじめとした様々な業種において、人手不足に伴う受付稼働時間の短縮により、限られた時間の中で効率的に来訪者の予約・受付ができる仕組みのニーズが高まってきておりました。しかしながら、予約・受付の運用はお客様によって多種多様であり、パッケージングされたシステムの対応では限界がありました。SPLATS VISITは予約サービスに求められる基本的な機能を備えつつ、要望に応じた柔軟なカスタマイズにも対応可能なサービスとしてリリースすることで、お客様の業務省力化をサポートします。



【特長】

1. スマートフォン等を用いていつでも簡単に予約が可能

2. 受付待ち時間の短縮に寄与

3. 柔軟なカスタマイズが可能

4. SPLATS PASSと連携して無人受付に対応可能



【SPLATS VISITの仕様とプラン】

SPLATS VISITは業種や課題に合わせてカスタマイズ可能なクラウド予約サービスです。利用施設数で選択する標準プランのほか、予約・来客状況をリアルタイムに表示する機能（店舗担当者向け）や多店舗対応など、オプションプランやカスタムプランを選択することで柔軟にお客様の課題や要望に対応します。



【SPLATS VISITの利用イメージ】

店舗担当者は管理画面で予約を承認利用者が予約日時を選択する様子





所在地 ：東京都中央区日本橋室町2-1-1 日本橋三井タワー14階

代表 ：代表取締役社長 渡邉 秀隆

設立 ：1944年3月

SPLATSサービスサイト：https://splats.jp/

コーポレートサイト：https://www.kumahira.co.jp/