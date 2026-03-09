【オンライン／2026年3月12日（木）19:00】「現場負担を30％減らして収益を70％増やす運用設計～医師1名・受付1名で回る現場起点の業務効率化～」無料オンラインセミナー開催

株式会社Wrusty2026年3月12日無料オンラインセミナー開催

LINEを活用した集患と継続収益まで自動化することで、医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」を展開する株式会社Wrusty（本社：東京都渋谷区、代表取締役：上田遼）は、全国の開業医・開業予定医の皆様を対象に、無料オンラインセミナー「現場負担を30％減らして収益を70％増やす運用設計～医師1名・受付1名で回る現場起点の業務効率化～」を2026年3月12日に開催いたします。本セミナーでは、医師1名・受付1名体制でも成果に繋げるオンライン診療の動線設計と、なぜ「march」を活用している医療機関は1年間で9倍という収益に繋げることができているかを、再現性の高い設計という観点から解説します。

現場負担を30％減らして収益を70％増やす運用設計

オンライン診療を導入する医療機関は年々増加していますが、「導入したものの思うように成果が出ない」「初診で終わってしまい、継続につながらない」といった声は少なくありません。

その多くは、ツール選定や集患の問題ではなく、オンライン診療の“設計”そのものに原因があります。

本セミナーでは、実際に多くの医療機関を支援する中で見えてきた「現場負担を30％減らして収益を70％増やす運用設計」を取り上げ、医師1名・受付1名体制でも1年間で9倍の収益増に繋げられるのかを構造的に解説します。

本セミナーは、参加費無料・事前申込制で、Zoomによるオンライン開催となります。クリニックの理事長・院長・事務長・運営御担当者様の皆さまはぜひ奮ってご参加ください。

ウェビナー内容（一部）- オンライン診療が失敗する原因の9割は、ツールや集患ではなく「設計」にある- 1日1時間のオンライン診療で9倍の収益増に繋げる「設計」とは- 初診で終わるオンライン診療は、最初から“単発前提”で設計されている- オンライン診療を来院診療と切り離すと、成果は出ない- 患者が離脱する最大の原因は「迷い」であり、医療内容ではない- 診察率・継続率は、現場努力ではなく「導線設計」で再現できるこんな方におすすめ- オンライン診療を導入したが、活用しきれていない医療機関- 初診で終わらず、継続につながる診療モデルを作りたい方- 自由診療・オンライン診療の収益性を高めたい方- 広告・集患を診療成果につなげたい医療機関経営者・責任者

セミナー概要

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」で“つながる医療”の実現へ

- セミナータイトル：「現場負担を30％減らして収益を70％増やす運用設計～医師1名・受付1名で回る現場起点の業務効率化～」- 開催日：2026年3月12日（木）19:00～20:00 (予定)- 開催方法：オンライン（Zoom）- 参加費：無料（事前申込制）- 対象：医療機関の理事長（院長）・事務長・運営ご担当者様- 申込URL：https://march-cos.com/seminar/20260312/- 主催：株式会社Wrusty

医療機関の “成果に責任を持つ” オンライン診療・集患オペレーションシステム「march」は、医療機関と患者の双方にやさしいオンライン診療の実現を目指し、オンライン診療の導入から運用、集患、改善までを分断せずに一気通貫でサポートします。

また、専任のカスタマーサクセスが、収益の最大化まで徹底サポートするので、導入後も安心です。

LINEを活用した自動応答、セグメント配信、シナリオ配信、CRM機能による分析と再診誘導、リマインドによる患者定着化、電子カルテとの柔軟な連携など、医療現場の業務工数削減に大きく貢献します。これら「march」の機能により、医療スタッフの業務負荷が軽減され、本来の“患者と向き合う時間”を確保できる体制を整えます。

今後も株式会社Wrustyは、医療業界のデジタルシフトと、患者様と医療機関をつなぐ架け橋として、医療提供体制の構築に貢献できるよう、「march」のアップデートを継続してまいります。

株式会社Wrusty（ラスティ）について

marchの詳細はこちら :https://march-cos.com/

株式会社Wrustyは「情報の流れや形を変えて、人々に新しい情報価値を提供する」というミッションのもと、『march』の自社開発アプリ／サービスの提供、およびITコンサルティング、マーケティング支援、エンジニアリングインキュベーション支援、DX支援などを行っております。

商号：株式会社Wrusty（ラスティ）

URL：https://wrusty.co/

設立：2017年11月

本社：東京都渋谷区渋谷３丁目6番15号SOLIX SHIBUYA 6階

代表取締役 上田 遼

お問い合わせ先

株式会社Wrusty

担当部署：マーケティング部 PRチーム

担当者：原

メールアドレス：pr@wrusty.co