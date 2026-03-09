3/17（火）ウェビナー開催-【9割の企業が間違えている】ダイレクトリクルーティングの失敗事例ワースト5

株式会社Delight

株式会社Delight（本社：東京都豊島区、代表取締役：新井崇徳）（以下「当社」）は、「【9割の企業が間違えている】ダイレクトリクルーティングの失敗事例ワースト5」と題した無料ウェビナーを開催いたします。

27卒採用に向けた、スカウトの質と返信率を劇的に高めるための実践ガイドです。

多くの企業が陥るNGパターンを解説し、最新の学生動向と媒体特性に基づいた「今選ぶべきアプローチ」を提示します。目玉は生成AIを活用した「超・個別最適化（パーソナライズ）」の手法です。単なる効率化に留まらず、候補者に「自分のための連絡だ」と思わせる文面作成の極意や、返信率を劇的に改善した企業の成功事例を具体的に紹介します。

主なトピック- スカウト失敗事例ワースト5と改善策- 27卒採用トレンドと主要媒体の比較- 生成AIによるライティングの具体ノウハウ- 返信率が向上した3つの成功事例公開今すぐ無料ウェビナーに申し込む :https://recup.delight21.co.jp/archives/6875?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=pr_release

■期間限定のダイレクトリクルーティング相談会も実施中

現在、弊社では採用にお悩みの企業様限定で「1時間の無料採用相談」キャンペーンを実施しています。専任の採用コンサルタントが、貴社のダイレクトリクルーティングの活用方法を徹底分析。

「どの媒体を活用すれば採用率が上がるのか」

「既存の媒体のどういったスカウト文面が返信率が最大化するのか」

といった実践的な改善策を、その場で即フィードバックいたします。

採用活動を一段上のレベルへ引き上げたい企業様は、まずはお気軽にご相談ください。

【株式会社Delight 開催予定の無料ウェビナー】

まずは無料で採用相談を申し込む :https://recup.delight21.co.jp/lp/#form

3/11（水）12:00～13:00

【ウェビナー】【スカウト返信率3倍】候補者の心を動かす「AIパーソナライズ文面」で採用に成功した事例3選を大公開(https://recup.delight21.co.jp/archives/6871)

3/17（火）12:00～13:00

【9割の企業が間違えている】ダイレクトリクルーティングの失敗事例ワースト5(https://recup.delight21.co.jp/archives/6875)

3/24（火）12:00～13:00

OfferBox導入企業の“成果が出る企業／出ない企業”の違いとは？(https://recup.delight21.co.jp/archives/6887)

