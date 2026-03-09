「働きたいオフィス・働きたい街ランキング2026」の調査結果について

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

三菱UFJ信託銀行株式会社（取締役社長 窪田博、以下 三菱UFJ信託銀行）は、一都三県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）に居住している約2千人を対象にWEBアンケート（以下「本調査」）を実施し、「働きたいオフィス・働きたい街ランキング2026」の結果を公表いたしました。

1． 背景と目的

三菱UFJ信託銀行は信託銀行で唯一のテナントリーシング専門の部署を設置し、オフィス等の賃貸仲介や移転サポートを実施しています。

昨今のオフィス移転は人材確保やエンゲージメント向上、人的資本経営の観点から、より働き手の求めるオフィスに沿って立地改善、スペック改善などを目的に実施される傾向にあります。これを受け、昨年の調査に続いて働き手の意向をダイレクトに探り、その求める傾向を明らかにすることを目的に実施いたしました。

本年は、企業のDX人材確保への関心が益々高まっていることから、調査対象者にDX人材を加え、DX人材の求めるオフィス・働き方・街を調査し、一般オフィスワーカーとの比較を行っております。

2. 調査概要

1． サマリー

(1) 働き方調査 ： 働き方の自由度をめぐる「理想と現実」の可視化

・世代・職種を横断して共通する「柔軟性志向」の広がり。

・出社頻度では実態と理想のズレが数値で可視化されている。

・オフィスに来る理由は「議論・関係構築のため」と「自宅で代替しにくい作業のため」に二分される。

(2) 働きたいオフィス ： オフィスに求められる価値 ― 立地と快適性

・オフィスのハード面は、「駅直結」や駅近への希望が昨年度以上に高まった。

・ソフト面は、一般オフィスワーカーでは快適性を追求した基本インフラ、個人の作業スペースが求められ、DX人材では一般オフィスワーカーの理想に加えて、気分転換をするためのリフレッシュ環境や、対話・共創を支えるコミュニケーションスペースが求められている。

・また、就活生は交流機会やビルのブランド力（知名度）に関心があり、オフィス環境が採用力に影響する可能性が示唆される。

(3) 働きたい街ランキング ： 「丸の内・大手町」に集約される働く街のブランド力

・丸の内・大手町・日本橋が上位となり、選択理由も「交通利便性」と「雰囲気」のセットで語られやすく、“通いやすさ”と“働く象徴性”を同時に満たすエリアが強いという構図が鮮明である。

・一方で新宿・横浜のように「交通利便性＋周辺施設」「通勤しやすさ」が相対的に効くエリアもあり、“都心ブランド型”と“生活動線最適型”の二つの勝ち筋が併存している。

4．詳細

調査結果の詳細は以下のURLをご参照ください。

以 上