「仏教の日本史」特集『歴史道（れきしどう）』Vol.44　3月9日発売

2026年3月9日（月）に、『歴史道（れきしどう）』Vol.44が発売になります。今号は、「仏教の日本史」を大特集。釈迦の教えから現代に至る仏教の歴史まで、わかりやすく解説しています。

紀元前500年頃、インドの釈迦（ゴータマ・シッダールタ）によって創始された仏教。釈迦の死後も、その教えは長い年月をかけて各地へと伝播。シルクロード、中国、朝鮮半島を経由して、6世紀に日本へ公伝、独自に発展していきます。

聖徳太子、聖武天皇、最澄、空海、親鸞――。あまたの偉人や高僧が仏教の教えを追究し、多くの宗派・流派が生まれてきました。

2026年3月9日（月）発売の『歴史道』Vol.44では、「仏教の日本史」を一挙掲載。イラストやチャートをふんだんに掲載して解説しているので、仏教ビギナーの方にもわかりやすい一冊です。

本誌に掲載されている主な内容は――

●釈迦と仏教の起こり「4つの謎」

●日本の仏教1500年史

●聖徳太子と聖武天皇が目指した「国づくり」の仏教

●最澄と空海が伝えた「密教の真髄」

●鎌倉新仏教の誕生

●戦国時代「仏教界の下剋上」

●江戸幕藩体制下の仏教

●そうだったのか！「般若心経」

●仏事のしきたり 基本の「き」

●【連載】司馬遼太郎の世界 西洋の窓口「長崎」 シーボルトから龍馬まで

週刊朝日ムック『歴史道（れきしどう）』Vol.44「仏教の日本史」

定価：1300円（本体1182円＋税10％）

発売日：2026年3月9日（月曜日）

