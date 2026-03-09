Horizon株式会社

Horizon株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：ニェンツァオ・ツァイ、以下Horizon）は、優れた知的財産を表彰するアワード「第6回 知財番付」において受賞が決定したことをお知らせいたします。授賞式は2026年4月8日、東京・日本科学未来館にて開催されます。

香りのデジタル配信のHorizon、「第6回 知財番付」受賞決定のお知らせ

受賞について

「知財番付」は、革新的な知的財産の社会的価値を広く発信することを目的として開催されるアワードです。今回、Horizonが開発・保有する香りのデジタル配信技術および世界共通フォーマット「Universal Scent Format（USF）」が高く評価され、受賞の運びとなりました。

Horizonは、香りを"データ"として扱い、インターネット経由でスマートディフューザーに配信・再生する世界初のプラットフォーム「Scentdays」を運営しています。音楽を選ぶように、スマホやタブレットから好みの香りを選んで再生できるこの技術は、香りの著作権保護にブロックチェーン（NFT）技術を活用した点でも注目されており、Web3の実社会応用事例として国内外から関心を集めています。

代表コメント

「この受賞は、香りをデジタルで届けるという私たちのビジョンが、知的財産の観点からも世界に通用するものであると認めていただけた証だと思っています。引き続き、香りという新しいデジタル文化を日本から世界へ発信してまいります。」

― 代表取締役 ニェンツァオ・ツァイ

授賞式について

日時：2026年4月8日（水）

会場：日本科学未来館（東京都江東区青海2-3-6）

会社概要

会社名：Horizon株式会社

所在地：東京都渋谷区神宮前六丁目２３番４号２階

設立：2022年2月21日

代表者：代表取締役 ニェンツァオ・ツァイ

事業内容：香りのデータストリーミングサービス「Scentdays」の運営、香りの世界共通フォーマット「Universal Scent Format」の開発、ウェブマガジン「Proust」の運営URLhttps://www.hrz.co.jp/

