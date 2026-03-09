「いざ」に備え「今」安心して暮らせるまち津島市

津島市

～津島市内すべての小学校区に貯水槽を完備しました！～

津島市では、平成28年から耐震性貯水槽の設置を計画的に進め、令和８年２月をもって、市内８小学校区すべてに貯水槽を完備しました。

大震災後は水が不足

東小学校飲料水兼用耐震性貯水槽（R8.2完成）

令和６年能登半島地震において、水の確保は深刻な問題となりました。今後、津島市においても、南海トラフ地震などの大規模災害が発生した場合、各家庭の水道管の破損等により、水道水が使用できなくなる可能性があります。

津島市では、災害時、市内すべての小学校を指定避難所として開設します。各小学校区に貯水槽を整備したことにより、被災者に対し速やかに水を供給することが可能となります。

耐震性貯水槽の特徴

耐震性貯水槽は、平常時は水道管の一部として、水が絶えず循環する構造となっており、地震等により配水管内の流水が停止した場合に、貯水された水を飲料水として利用できるものです。

耐震性貯水槽には、常時40,000リットルの水が貯水されており、4,400人に３日程度供給することができます。

イメージ