コーエーテクモが世界に誇る忍者ヒーロー、リュウ・ハヤブサが、デビュー作『忍者龍剣伝』の姿でリボルテック アメイジング・ヤマグチに登場！

株式会社海洋堂

龍剣で魔を断つ龍の忍者、伝説の始まりを立体化！

クラシックな忍者装束の各部や可動でなびくマフラーには、布の質感やダメージ状態のディテールを緻密に施しました。逞しい両腕を大きく前後スイングできる肩甲骨可動をはじめ、独自の可動ギミックで力強くしなやかな忍者アクションポーズを決められます。顔を隠した覆面の下から覗く鋭い瞳には、眼球可動ギミックを搭載。

鞘から抜き差し可能な伝説の「龍剣」、手裏剣にクナイといった武装も付属します。

※海洋堂直営店とコーエーテクモゲームスオンラインショップ (『KOEI TECMO SPOT ONLINE SHOP』)でご予約いただくと、限定特典として新規造形の頭部を追加。当時のイラストにも描かれた素顔で、こちらも眼球可動を搭載。

■商品概要

●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ『NINJA GAIDEN』Ver.

●仕様：彩色済み可動フィギュア

●サイズ：全高約170mm

●オプションパーツ

・オプションハンド x 11

・龍剣 x 1

・鞘 x 1

・手裏剣 x 2

・クナイ x 1

・ディスプレイスタンド x １

※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません

海洋堂直営店、予約限定追加付属品

・素顔ヘッド x 1

●原型制作：廖鋭鵬（Ryo_L）

●制作総指揮：山口勝久

●希望小売価格 ：8,800円（税込）

●受注期間：2026年3月13日(金)～2026年5月15日(金)

●発売：2026年12月予定

(C)1988コーエーテクモゲームスAll rights reserved.

商品取り扱い店

●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十

※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください

▼海洋堂直営店（ご予約で、「素顔ヘッド」が特典として付属します）

●海洋堂オンラインストア

https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr118

●ホビーロビー東京

〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ

電話番号：03-3253-1951

※不定休

https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)

●中国Tmall海洋堂旗艦店

株式会社海洋堂

本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3

代表者：代表取締役 渡邊 経康

設立：1964年4月



URL：https://kaiyodo.co.jp/

Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR

Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964

Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr



事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。



【一般の方向けのお問い合わせ先】

お問い合わせフォーム

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSD8KNalCg3YgUP7_ujG2EgBXCHmc5Or-G9qFFzL_CilHboA/viewform?usp=header