コーエーテクモが世界に誇る忍者ヒーロー、リュウ・ハヤブサが、デビュー作『忍者龍剣伝』の姿でリボルテック アメイジング・ヤマグチに登場！
龍剣で魔を断つ龍の忍者、伝説の始まりを立体化！
クラシックな忍者装束の各部や可動でなびくマフラーには、布の質感やダメージ状態のディテールを緻密に施しました。逞しい両腕を大きく前後スイングできる肩甲骨可動をはじめ、独自の可動ギミックで力強くしなやかな忍者アクションポーズを決められます。顔を隠した覆面の下から覗く鋭い瞳には、眼球可動ギミックを搭載。
鞘から抜き差し可能な伝説の「龍剣」、手裏剣にクナイといった武装も付属します。
※海洋堂直営店とコーエーテクモゲームスオンラインショップ (『KOEI TECMO SPOT ONLINE SHOP』)でご予約いただくと、限定特典として新規造形の頭部を追加。当時のイラストにも描かれた素顔で、こちらも眼球可動を搭載。
■商品概要
●商品名：リボルテック アメイジング・ヤマグチ リュウ・ハヤブサ『NINJA GAIDEN』Ver.
●仕様：彩色済み可動フィギュア
●サイズ：全高約170mm
●オプションパーツ
・オプションハンド x 11
・龍剣 x 1
・鞘 x 1
・手裏剣 x 2
・クナイ x 1
・ディスプレイスタンド x １
※オプションパーツの数（種類）には、出荷時（標準）に取り付けられているものを含みません
海洋堂直営店、予約限定追加付属品
・素顔ヘッド x 1
●原型制作：廖鋭鵬（Ryo_L）
●制作総指揮：山口勝久
●希望小売価格 ：8,800円（税込）
●受注期間：2026年3月13日(金)～2026年5月15日(金)
●発売：2026年12月予定
(C)1988コーエーテクモゲームスAll rights reserved.
商品取り扱い店
●TSUTAYA、あみあみ(Amazon、楽天等のサイトを含む)、でじたみん、ヨドバシカメラ、ビックカメラ、DMM、豆魚雷、SOOTANG HOBBY、海洋堂フィギュアミュージアム黒壁 龍遊館、海洋堂ホビー館四万十
※ 取り扱いの無い店舗もありますので、各小売店にお問い合わせください
▼海洋堂直営店（ご予約で、「素顔ヘッド」が特典として付属します）
●海洋堂オンラインストア
https://www.kyd-store.jp/c/genre/amazing-yamaguchi_g_r/nr118
●ホビーロビー東京
〒101-0021 東京都千代田区外神田1-15-16 ラジオ会館5Ｆ
電話番号：03-3253-1951
※不定休
https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html(https://kaiyodo.co.jp/kaiyodo_HB/TK_topics/index.html)
●中国Tmall海洋堂旗艦店
株式会社海洋堂
本社：〒571-0041 大阪府門真市柳町19-3
代表者：代表取締役 渡邊 経康
設立：1964年4月
URL：https://kaiyodo.co.jp/
Twitter：https://twitter.com/kaiyodo_PR
Facebook:https://www.facebook.com/KAIYODO1964
Instagram:https://www.instagram.com/kaiyodo_pr
事業内容：フィギュア・食玩・カプセルトイ・プラスチックモデルの企画・開発・販売、ガレージキットなどの卸売りおよび各種模型の小売りほか。
