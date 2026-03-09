法務案件の依頼メールをAIが解析、不足情報を自動質問！法務オートメーション「OLGA」に「AI自動ヒアリング機能」を搭載

GVA TECH株式会社

GVA TECH株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：山本 俊、以下GVA TECH）が提供する法務オートメーション「OLGA（オルガ）(https://olga-legal.com/)」は、AIによる自動ヒアリング機能を搭載したことをお知らせいたします。

本機能は、事業部門からの法務案件の依頼時に、法務担当者に代わって、AIが依頼内容を把握し、不足情報の確認や追加の質問送信から回答の転記まで自動化するものです。これにより、法務担当者は案件対応に必要な情報が出揃った状態から対応をスタートすることができ、また、事業部側でも依頼から回答までの時間が短縮されることで取引のスピードを加速することができます。

■背景

企業の法務部門では、事業部から案件の依頼を受け取ると、必要情報が不足している場合には追加確認を行うなど、案件着手前の情報整理に多くの時間を費やしています。

こうした状況により、法務担当者が本来対応すべきリスク分析や法的な判断の前段階で時間がかかり、結果として法務部門の回答が出るまで時間がかかることで、取引の機会を逸してしまうという課題がありました。

■「AI自動ヒアリング機能」とは

本機能は、法務案件の受付から情報収集までのプロセスを自動化し、依頼内容の整理や追加ヒアリングにかかる工数や時間を大幅に削減する機能です。

■今後について

- 特長1：依頼内容の自動解析とフォーム入力事業部から送られてきた依頼メールの本文や添付ファイルをAIが解析し、契約類型などの情報を自動で読み取ります。抽出した情報はそのまま、法務側で用意した事前質問項目（依頼フォーム）へ入力されます。※現在は依頼をメールで受け付ける場合のみの対応ですが、今後拡張予定です。- 特長2：状況に応じた自動ヒアリングメール内容だけでは不足している論点をAIが自動判定します。必要な情報が不足している場合には、AIが質問文を生成し、事業部に対して自動的に追加ヒアリングを実施します。取引における商流や立場、成果物の帰属や再委託の有無など、法務部門の判断に必要な項目を漏れなくAIが自動で補完してくれます。- 特長3：案件ごとに柔軟な設定が可能本機能は法務側でオン／オフの設定が可能で、依頼メールの内容を依頼フォームに補完するかどうか、追加ヒアリングを行うかどうかの細かい調整が可能です。案件やチームごとに追加ヒアリングを行うかどうかも調整ができます。また、自動ヒアリングは必要な情報が揃うまで継続されますが、依頼者側が回答に迷った際や、法務側が直接対応に切り替えたい場合は、法務側・依頼者側のどちらからでも自動ヒアリングを停止できる設計となっています。

現在はメールから依頼および日本語対応のみ（契約書や依頼メールは外国語でも受け付けられますが、追加ヒアリングの質問内容は日本語で生成されます）ですが、今後は「OLGA」内のフォームからの直接依頼や、SlackやMicrosoft Teamsとの連携も順次対応予定です。

GVA TECHは今後も顧客起点で開発を進め、法務部門にとどまらず、全社で活用しやすいサービスの提供を目指してまいります。

■法務オートメーション「OLGA」について

法務オートメーション「OLGA」は、依頼受付から契約管理・ナレッジ活用まで、分散した法務業務を一気通貫で自動化するリーガルテックのクラウドサービスです。

外部ツールとの柔軟な連携により、これまでバラバラに管理されていた情報や業務フローを統合し、単なる業務の効率化にとどまらず、「人にしかできない判断」に集中できる仕組みの構築を支援します。

実際に導入効果として、ある企業では、年間1万件以上あったExcelでの管理・ファイル格納の工数がゼロになりました。

また、年間約2,700件あった法律相談が900件以下に減少するなど、大幅な業務効率化と生産性向上を実現しています。

「OLGA」の詳細はこちら :https://olga-legal.com/

「AI時代の最前線『法務オートメーション最前線』」（PIVOT）：https://youtu.be/BR4tjjhLIWo

「法務オートメーション徹底解剖」（NewsPicks「BuzzBEACON」）：https://youtu.be/VNTDRHCvvnM?si=4XiBERcCzZz3m9lY

■GVA TECH会社概要

会社名 ：GVA TECH株式会社

代表取締役：山本 俊

本社所在地：東京都渋谷区代々木3-37-5 2階

設立日 ：2017年1月4日

資本金 ：409百万円

事業内容 ：リーガルテックサービス開発・提供

上場証券取引所：東京証券取引所 グロース市場（証券コード：298A）

URL ：https://gvatech.co.jp/