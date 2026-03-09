正しさによる分断と不寛容社会へのアンチテーゼ｜息苦しい窮屈な日常を愉快な修行へと転換する知の処方箋『自由より自在に生きるー愉快さと葛藤の哲学ー』新発売！
フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『自由より自在に生きるー愉快さと葛藤の哲学ー』（内田 樹・近内 悠太 共著）を2026年3月10日（火）より順次発売します。本書は、正しさの暴走による分断と息苦しさを武道と哲学の視座で解体し、勝ち負けの土俵から降りて「自在」に生き抜くしたたかさを提案する一冊です。
https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=866803630
■日本を代表する思想家と、気鋭の哲学研究者による初の対談本！
本書『自由より自在に生きる』では、思想家・内田樹さんと哲学研究者・近内悠太さんが、
いまの社会に広がる「息苦しさ」や「生きづらさ」の正体を、
身体、教育、共同体、政治、贈与といったキーワードから読み解いていく一冊です。
対談の軸にあるのは、「自由」よりも「自在」という発想。
自分の正しさや勝ち負けに居着かず、その場の理に応じて動ける状態をどう取り戻すか。
武道の身体感覚と哲学の思考を往復しながら、
現代人が失いがちな感度や判断力を、やわらかく、しかし鋭く掘り下げます。
■矛盾も葛藤も抱えたまま「愉快」に動き出すための、生き方の哲学。
また本書では、
・“うんざりしたとき”こそ変化の入口になること
・苦難に耐えること自体を目的にしない修行観
・分断や排外主義が強まる時代の空気の読み解き方
・教育と共同体を支える「同期」「共身体」の感覚
・私たちの社会に必要な「贈与」の視点
など、日々の実感につながる論点が豊かに語られます。
抽象的な思想の話にとどまらず、
仕事、人間関係、学び、年齢を重ねること、社会の変化への向き合い方まで、
読者それぞれの生活に引き寄せて考えられるのが、本書の大きな魅力です。
「答え」よりも、複雑な現実の中で動ける“姿勢”が手に入ります。
■本書の構成
INTRODUCTION
PART1 愉快に生きるとは?
PART2 自由よりも「自在」に動く
PART3 愉快な身体の共振
PART4 私たちの社会に必要な「贈与」
CONCLUSION
■著者プロフィール
内田 樹
1950年東京都生まれ。思想家、武道家、神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論。
主著に『ためらいの倫理学』、『レヴィナスと愛の現象学』、『寝ながら学べる構造主義』、『先生はえらい』など。第6回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年度新書大賞(『日本辺境論)、第三回伊丹十三賞を受賞。近著に『沈む日本とカオス化する世界』(SBクリエイティブ)など。
近内 悠太
1985年神奈川県生まれ。教育者。哲学研究者。慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業、日本大学大学院文学研究科修士課程修了。専門はウィトゲンシュタイン哲学。
リベラルアーツを主軸にした統合型学習塾「知窓学舎」講師。教養と哲学を教育の現場から立ち上げ、学問分野を越境する「知のマッシュアップ」を実践している。
『世界は贈与でできている』(NewsPicksパブリッシング刊)で第29回山本七平賞・奨励賞を受賞。
近著に『利他・ケア・傷の倫理学』(晶文社)。
■担当編集の一言コメント
この対談の魅力は、内田さんの身体感覚に根ざした思考と、近内さんの言葉をほどいていく力が、互いを引き出し合いながら進んでいくところにあります。社会の分断、教育の閉塞感、自己肯定感の揺らぎといった重いテーマも、「愉快に生きる」という視点が通ることで、読み味は、驚くほど軽やかです。
読み終えると、目の前の問題が消えるわけではないのに、少し呼吸がしやすくなり、次の一歩を選べる感覚が残る――そんな本になっています。
考えすぎて動けないとき、正しさに疲れたときに、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。
■書籍概要
書籍名 ： 自由より自在に生きるー愉快さと葛藤の哲学ー
著者 ： 内田 樹、近内 悠太
ページ数： 320ページ
価格 ： 1,980円（税込）
出版社 ： フォレスト出版株式会社
発売日 ： 2026年3月10日（※以降順次）
ISBN ： 978-4-86680-363-0
