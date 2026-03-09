正しさによる分断と不寛容社会へのアンチテーゼ｜息苦しい窮屈な日常を愉快な修行へと転換する知の処方箋『自由より自在に生きるー愉快さと葛藤の哲学ー』新発売！

フォレスト出版株式会社

フォレスト出版株式会社（所在地：東京都新宿区、代表取締役：太田 宏）は、『自由より自在に生きるー愉快さと葛藤の哲学ー』（内田 樹・近内 悠太 共著）を2026年3月10日（火）より順次発売します。本書は、正しさの暴走による分断と息苦しさを武道と哲学の視座で解体し、勝ち負けの土俵から降りて「自在」に生き抜くしたたかさを提案する一冊です。

詳細を見る :https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=866803630

■日本を代表する思想家と、気鋭の哲学研究者による初の対談本！

本書『自由より自在に生きる』では、思想家・内田樹さんと哲学研究者・近内悠太さんが、

いまの社会に広がる「息苦しさ」や「生きづらさ」の正体を、

身体、教育、共同体、政治、贈与といったキーワードから読み解いていく一冊です。



対談の軸にあるのは、「自由」よりも「自在」という発想。

自分の正しさや勝ち負けに居着かず、その場の理に応じて動ける状態をどう取り戻すか。

武道の身体感覚と哲学の思考を往復しながら、

現代人が失いがちな感度や判断力を、やわらかく、しかし鋭く掘り下げます。

■矛盾も葛藤も抱えたまま「愉快」に動き出すための、生き方の哲学。

また本書では、

・“うんざりしたとき”こそ変化の入口になること

・苦難に耐えること自体を目的にしない修行観

・分断や排外主義が強まる時代の空気の読み解き方

・教育と共同体を支える「同期」「共身体」の感覚

・私たちの社会に必要な「贈与」の視点

など、日々の実感につながる論点が豊かに語られます。

抽象的な思想の話にとどまらず、

仕事、人間関係、学び、年齢を重ねること、社会の変化への向き合い方まで、

読者それぞれの生活に引き寄せて考えられるのが、本書の大きな魅力です。



「答え」よりも、複雑な現実の中で動ける“姿勢”が手に入ります。

■本書の構成

INTRODUCTION

PART1 愉快に生きるとは?

PART2 自由よりも「自在」に動く

PART3 愉快な身体の共振

PART4 私たちの社会に必要な「贈与」

CONCLUSION

■著者プロフィール

内田 樹

1950年東京都生まれ。思想家、武道家、神戸女学院大学名誉教授、凱風館館長。東京大学文学部仏文科卒業、東京都立大学大学院人文科学研究科博士課程中退。専門は20世紀フランス哲学・文学、武道論、教育論。

主著に『ためらいの倫理学』、『レヴィナスと愛の現象学』、『寝ながら学べる構造主義』、『先生はえらい』など。第6回小林秀雄賞(『私家版・ユダヤ文化論』)、2010年度新書大賞(『日本辺境論)、第三回伊丹十三賞を受賞。近著に『沈む日本とカオス化する世界』(SBクリエイティブ)など。

近内 悠太

1985年神奈川県生まれ。教育者。哲学研究者。慶應義塾大学理工学部数理科学科卒業、日本大学大学院文学研究科修士課程修了。専門はウィトゲンシュタイン哲学。

リベラルアーツを主軸にした統合型学習塾「知窓学舎」講師。教養と哲学を教育の現場から立ち上げ、学問分野を越境する「知のマッシュアップ」を実践している。

『世界は贈与でできている』(NewsPicksパブリッシング刊)で第29回山本七平賞・奨励賞を受賞。

近著に『利他・ケア・傷の倫理学』(晶文社)。

■担当編集の一言コメント

この対談の魅力は、内田さんの身体感覚に根ざした思考と、近内さんの言葉をほどいていく力が、互いを引き出し合いながら進んでいくところにあります。社会の分断、教育の閉塞感、自己肯定感の揺らぎといった重いテーマも、「愉快に生きる」という視点が通ることで、読み味は、驚くほど軽やかです。

読み終えると、目の前の問題が消えるわけではないのに、少し呼吸がしやすくなり、次の一歩を選べる感覚が残る――そんな本になっています。

考えすぎて動けないとき、正しさに疲れたときに、ぜひ手に取っていただきたい一冊です。

■書籍概要

書籍名 ： 自由より自在に生きるー愉快さと葛藤の哲学ー

著者 ： 内田 樹、近内 悠太

ページ数： 320ページ

価格 ： 1,980円（税込）

出版社 ： フォレスト出版株式会社

発売日 ： 2026年3月10日（※以降順次）

ISBN ： 978-4-86680-363-0

【書籍詳細】

https://www.forestpub.co.jp/book_detail.cfm?ItemCode=866803630

【Amazon】

https://www.amazon.co.jp/o/ASIN/4866803630/forestpublish-22/

■会社概要

会社名 ： フォレスト出版株式会社

所在地 ： 〒162-0824

東京都新宿区揚場町2-18 白宝ビル7F

設立日 ： 1996年4月1日

代表取締役： 太田 宏

業務内容 ： 出版物の企画・制作および販売

URL ： https://www.forestpub.co.jp