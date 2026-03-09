乃木坂46『41stSGアンダーライブ』2026年3月18日（水）＆19日（木）の2日間にわたり「ABEMA PPV」にて生放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、「ABEMA PPV」（アベマペイパービュー）にて、乃木坂46のライブ『41stSGアンダーライブ』の模様を、2026年3月18日（水）と19日（木）の2日間にわたりそれぞれ18時30分より生放送することを決定いたしました。なお、本放送の視聴チケットを、3月8日（日）12時より販売中です。

このたび「ABEMA PPV」で生放送が決定した乃木坂46『41stSGアンダーライブ』は、2026年4月8日(水)に発売となる乃木坂46の41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のリリースに先駆けて、3月17日(火)から19日(木)の3日間、ぴあアリーナMMで開催されるスペシャルライブです。今回から6期生がアンダーライブに初参加し、新しい風が加わるステージとなります。センターは、アンダーライブ初センターとなる5期生・岡本姫奈が務めます。

このたび「ABEMA PPV」にて、3月18日（水）と19日（木）の2日間の模様を生配信。18日（水）の公演では新たなアンダーライブの幕開けを、19日（木）公演では本編に加え、終演後に行われる佐藤璃果の卒業セレモニーまで余すところなくお届けします。

本放送は、「ABEMA PPV」にて、3月8日（日）12時からチケットの販売を開始し、各公演3,500円（税込）で視聴することができます。ファン必見の今の乃木坂46が刻まれるメモリアルな公演を、ぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

（※1）チケットはアプリ内とWebブラウザ（クレジット決済のみ）にてご購入いただけます。購入方法の詳細は下記ページをご確認ください。（https://help.abema.tv/hc/ja/articles/18800916121497）

（※2）「ABEMA PPV」のコンテンツはアプリ内、またはWebブラウザからチケットを購入後、ご視聴いただけます。アプリ内のご購入は、別途手数料として300円が生じます。また、一部のテレビデバイスやタブレットではご購入いただけません。

（テレビデバイスでの視聴方法はこちら: https://help.abema.tv/hc/ja/articles/360045088511）

■「ABEMA PPV」／ 乃木坂46『41stSGアンダーライブ』 生放送概要

▼出演者

乃木坂46 41stSGアンダーメンバー

愛宕心響、伊藤理々杏、岩本蓮加、大越ひなの、岡本姫奈、海邉朱莉、金川紗耶、川端晃菜、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、鈴木佑捺、瀬戸口心月、嶋凛桜、増田三莉音、森平麗心、矢田萌華、吉田綾乃クリスティー

※奥田いろははスケジュールの都合により休演とさせていただきます

※出演者は予告なく変更となる場合がございます。休演情報は公式サイトの公演特設ページをご確認ください

▼放送日時

【3月18日公演】2026年3月18日（水）18時30分開演（放送開始17時30分～）

【3月19日公演】2026年3月19日（木）18時30分開演（放送開始17時30分～）

※3/18の公演、3/19の公演ともに各1回リピート配信がございます。

▼リピート配信

【リピート 3月18日公演】2026年3月21日（土）19時開演（放送開始18時～）

【リピート 3月19日公演】2026年3月22日（日）19時開演（放送開始18時～）

▼視聴料金

3,500円

※ABEMAアプリでご購入の方は、別途手数料として300円がかかります

▼販売期間

【3月18日公演】2026年3月8日（日）12時～2026年3月18日（水）21時まで

【3月19日公演】2026年3月8日（日）12時～2026年3月19日（木）21時まで

【リピート3月18日公演】2026年3月18日（水）21時～2026年3月21日（土）19時まで

【リピート3月19日公演】2026年3月19日（木）21時～2026年3月22日（日）19時まで

▼放送URL

【3月18日公演】乃木坂46 41stSGアンダーライブ

https://abema.tv/live-event/2c3319fb-4768-43f1-bcc1-b270c459df64

【3月19日公演】乃木坂46 41stSGアンダーライブ

https://abema.tv/live-event/208626fe-8a67-4423-8283-36cae1d9e786

▼リピート配信URL

【3月18日公演】乃木坂46 41stSGアンダーライブ

https://abema.tv/live-event/0d47f2a8-804e-4d9d-b4a6-08c85a8fe35b

【3月19日公演】乃木坂46 41stSGアンダーライブ

https://abema.tv/live-event/063fcc06-c597-40f7-b00a-9083c89c8616

※画像をご使用の際は、【(C)乃木坂46LLC】のクレジット表記をお願いいたします。

