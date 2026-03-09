キッズウェイ、「顔認証システムFACEma(R)」に新機種追加。「建設キャリアアップシステム（CCUS）連携モデル」が屋外の通用門・出入口にも設置可能に

株式会社キッズウェイ

株式会社キッズウェイ（本社：愛知県瀬戸市、経営執行役社長：高橋 孝司、以下 キッズウェイ）は、「顔認証システムFACEma(R)（フェイスマ） 入退場シリーズ 建設キャリアアップシステム（CCUS）連携モデル」において、屋外設置に対応した新機種のレンタル提供を開始いたします。

■「FACEma(R)（フェイスマ）」について

「FACEma(R)（フェイスマ）」は高い認証率で個人を識別する顔認証システムです。あらかじめ登録された顔情報を基に、個人を識別し現場への入退場を自動でクラウド上に記録します。また認証したデータはエムシーディースリー株式会社が提供する「グリーンサイト(R)※」を経由して、建設キャリアアップシステム（以下、CCUS）に連携することも可能です。

カードレスでCCUSの現場運用が可能になるため、タッチ率の向上にも寄与します。

詳細はこちら https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000051506.html

■ 開発の背景

従来の機種は屋内での使用が前提となるため、仮設事務所がない現場での導入に制約がありました。また仮設事務所があったとしても、不特定多数の作業員が仮設事務所を経由して現場に出入することが難しい状況もあり、仮囲いの出入口などの「作業員が必ず通る場所に設置したい」といったお声を多数いただいておりました。

こうした課題を解決するため、キッズウェイはFACEma(R)の認証機能や操作性はそのままに、防水・防塵（IP55相当）を備えたモデルを新たに設計し、建設現場で一般的に使用される単管パイプ（足場等で用いる鋼管）に直接取り付け可能な機種を開発しました。

■ 特徴

・既存システムを搭載した「防水・防塵」に対応する機種。

・単管クランプもしくはステンレスバンドでの取付に対応し、現場での設置負担を軽減。

・LTE通信を搭載しており、納品後は電源を挿すだけですぐに活用が可能。

※体表温計測機能（サーマルカメラ）は搭載しておりません。

設置イメージ

【株式会社キッズウェイについて】

株式会社キッズウェイは、トータルソリューションで現場の働き方改革を促進し、建設業界の生産性向上を実現する「IoTレンタル事業」と、アパートやマンションに付加価値を提供する「集合住宅向けインターネットサービス事業」の2つの事業を展開する会社です。

社名は「常に子供のように無限の可能性を秘めた会社でありたい」という思いから名付けられました。現場に寄り添い、先を予測したサービスとソリューションの提供と、あらゆる“点のサービスを繋ぎ、面のサービスへ変える”ことを目指します。

また当社は、「100億円企業への成長」を目指し、経済産業省・中小企業庁・中小企業基盤整備機構が連携して推進する「100億円宣言」制度に登録しています。これにより、さらなる事業拡大と社会的価値の創出に向けて、挑戦を続けてまいります。

詳細：https://growth-100-oku.smrj.go.jp/companies/pdf/01873-00.pdf

【会社概要】

商号： 株式会社キッズウェイ

代表者 ： 経営執行役社長 高橋 孝司

所在地：〒489‐0975 愛知県瀬戸市山の田町155番地

事業内容：IoTレンタル事業、集合住宅向けインターネットサービス事業

設立日：2000年12月27日

URL：https://www.kids-way.ne.jp/index.html

※「グリーンサイト(R)」はエムシーディースリー株式会社の登録商標です。