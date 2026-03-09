【’47（フォーティーセブン）】定番シルエット「CLEAN UP」から、ソフトデニムを採用した新作キャップを3月より発売

ニューエラジャパン合同会社

1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドである’47（フォーティーセブン）は、ブランドを代表する定番シルエット「CLEAN UP（クリーンナップ）」より、ソフトデニムを採用した新作キャップを、公式オンラインストア(https://47brand.co.jp/)、'47長野・沖縄(https://47brand.co.jp/pages/store-list)をはじめ全国の’47取扱店舗にて3月より発売いたします。

本コレクションは、ウォッシュ加工を施したソフトデニム素材を採用。程よく色落ちした自然な風合いが特徴で、被ったその日から装いに馴染む仕上がりです。カラーはライトブルーとネイビーの2色展開。春のコーディネートにも取り入れやすいモデルとなっています。

デザインは、無地モデルに加え、人気MLB球団であるニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、サンディエゴ・パドレス、ボストン・レッドソックスのロゴをフロントに配したモデルを展開。やわらかな素材感とクラシックなロゴが調和し、日常の装いに自然に溶け込むデザインに仕上げています。

シルエットは、浅めのクラウンとカーブドバイザーが特徴の「CLEAN UP」。やわらかな被り心地と調整可能なストラップ仕様により、性別を問わず幅広いスタイルに対応します。また、キッズサイズも展開し、親子でのリンクコーディネートもお楽しみいただけます。

【'47 DENIM COLLECTION】

ラインアップ ※価格はすべて税込

[’47 CLEAN UP] 各 4,400 円

[’47 CLEAN UP] 各 3,960 円

コレクション一覧はこちら：

https://47brand.co.jp/collections/47-color-denimcap

【’47オフィシャルサイト / SNS】

公式オンラインストア 47brand.co.jp(https://47brand.co.jp/)

Instagram 47japan(https://www.instagram.com/47japan/)

X 47japan_1947(https://x.com/47japan_1947)

TikTok 47japan(https://www.tiktok.com/@47japan)