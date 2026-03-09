総力特集は、八咫烏伝説と世界最古ギョベクリ・テペ遺跡の謎　　月刊「ムー」4月号発売!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2026年3月9日（月）に月刊「ムー」3月号（特別定価：970円（税込））を発売いたしました。月刊「ムー」は世界の謎と不思議に挑戦するスーパーミステリー・マガジンです。

総力特集 八咫烏伝説と世界最古ギョベクリ・テペ遺跡の謎

世界最古の巨石建造物といわれるトルコのギョベクリ・テペ遺跡。その建設には地球規模の災害が関係していた。しかも、それは、なんと日本神話にも記録されていた。天の岩戸開き神話は超古代文明滅亡の記憶だったのである!!

特別企画 ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡と最新宇宙論

科学者らが長い歳月をかけ、緻密に積み上げてきた現代宇宙論が、今、危機を迎えている。最新鋭の宇宙望遠鏡がもたらした観測データが盤石かと思われた理論の根幹に鋭い亀裂を入れようとしている。次々と露呈する矛盾。人類は宇宙の歴史をゼロから再考する危機に立たされているのだ。

今月もミステリー記事満載!!

２色刷り特集 全国スピリチュアル・パワースポット・ガイド／実用スペシャル 秋山眞人の宇宙シンボル願望成就法／特別とじ込み付録 秋山眞人の「宇宙シンボルカード」／火星の上空にUFOが飛来!!／衝撃!! ビッグフットの冷凍死体／新たな虚舟事件資料「空舩」を発見!!／日本が「聖書」に預言されていた!!／知られざる「光の時間反転現象」の謎／ベトナムのフリーメーソン宗教 カオダイ教／台湾有事のカギを握る共産党の奥の院「中央重大決策議案協調機構」 ほか

●好評連載

ムー的地球の歩き方／南山宏のちょっと不思議な話／松原照子の大世見／朝里樹の都市伝説タイムトリップ／辛酸なめ子の魂活巡業／Love Me Doのミラクル・アストロロジー／忘れじのUFO事件史……ほか

［商品概要］

月刊ムー 2026年4月号

特別定価：970円 (税込)

発売日：2026年3月9日（月）

判型：Ｂ５判

ISBN:4912085330469

電子版：有

