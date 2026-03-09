SSK公式オンラインショップ限定審判ウェア第4弾、審判半袖シャツ（ピンク）の予約販売を開始！

株式会社エスエスケイ

SSK（エスエスケイ）は、公式オンラインショップ限定で審判半袖シャツ（ピンク）を発売します。アマチュア審判員や審判ファン待望の一着で、特別カラーを採用した限定モデルです。SSKオンラインショップにて3月7日から3月19日まで予約を受付けます。5月初旬頃お届け予定です。

特別カラーを採用した審判シャツ

今回、アマチュア審判員の方々から多くのリクエストをいただき、特別カラーの限定モデルとして発売することになりました。

カラーは鮮やかなピンクを基調とし、襟元にはブラックを配色。通気性に優れた吸汗速乾素材を採用した審判半袖シャツです。

商品・販売情報

審判半袖シャツ（ピンク）は、SSKオンラインストア限定で3月7日から3月19日まで予約を受付けます。5月初旬頃お届け予定です。

※今回の審判シャツに関しては、NPBワッペンは付きません。

SSKは、一般財団法人全日本野球協会（BFJ）と共に、小学生から社会人野球までを網羅した審判員向け講習動画を2022年に作成。野球の普及・発展に欠かすことのできない審判員の成り手を増やすことや審判員の技術向上を目的に、動画を通じて、基本となる動きを分かりやすく伝えるなど審判についての情報発信も行っています。