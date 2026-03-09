【イベント開催】デジタルラーニング・コンソーシアム「生成AI×人材育成研究グループ」第2回（テーマ：学習設計）申込受付中！＜サイコム・ブレインズ＞

MBK Wellness株式会社

国内外で企業の人材育成を支援するMBK Wellness 株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部（東京都千代田区、事業本部長 勝 幹子）は、2026年3月16日（月）、特定非営利活動法人デジタルラーニング・コンソーシアム（DLC）および 、エデュニア株式会社と連携し、オンラインセミナー「生成AI×人材育成研究グループ」第2回研究会（テーマ：学習設計）を開催します。

本研究グループでは、「ADDIEモデル」を基盤に、分析→設計→開発→実施→評価という、教育・研修プログラムの一連の設計・改善プロセスにおける生成AI利活用について、全5回にわたり「講演とワークショップ形式」にて共同研究を行います。



第2回研究会では、「第2フェーズ：設計（学習設計）」のプロセスに焦点を当て、生成AIの効果的な組み込み方や、高速化と品質の両立などについて議論と研究を深めます。

＜イベント詳細・お申し込み＞

https://www.elc.or.jp/topics/detail/id=4814

【第2回】開催概要

・イベント名

「生成AI×人材育成研究グループ」研究会

【第2回】第2フェーズ：設計（学習設計）

・開催日時

2026年3月16日（月）14:00-15:30

※日本時間、Zoomミーティングにて開催、参加費無料

・定員：50名（先着順に受付をいたします）



・備考：

・DLC会員だけでなく一般の方もフォームからお申込みいただけます。

・第1回研究会に参加されなかった方でもお申込みいただけます

・今回、ワークショップはございません

【第２回】当日のプログラムと登壇者（予定）

1. 開会の言葉・研究会趣旨説明

（グループリーダー、エデュニア株式会社 代表取締役 千葉佑介氏）

2. 講演「学習は“見える”と変わる ― Learning Analytics, 生成AI, Instructional Designが拓く教育デザイン」

（九州大学 教授 山田政寛氏）

3. 講演「生成AIを用いた研修・教育設計の最新動向と未来」

（エデュニア株式会社 代表取締役 千葉佑介 氏）

4. 関連サービスご紹介

5. お知らせ

「生成AI×人材育成研究グループ」活動主旨

教育・企業研修の分野では、生成AIの活用が急速に広がり、教材作成、研修運営、学習支援、効果測定など、多くの領域で変革が進んでいます。一方で、現場では、「どのプロセスにどのようにAIを組み込むべきか」、「品質担保や著作権・情報管理をどう扱うか」といった実務課題も多く、体系的な『実践知』の共有が求められています。



本研究グループでは、ADDIEモデルを基盤に、分析→設計→開発→実施→評価という一連のプロセスにおけるAI利活用の標準モデルを、5回にわたり「講演とワークショップ形式」にて共同研究を行います。



【対象】

DLC会員および一般（教育機関、企業人材開発部門、研修担当者、教材開発者、DX推進担当 など）



【グループリーダー】

エデュニア株式会社 代表取締役 千葉佑介 氏 （My AI Academy 主宰、教育工学・AI教育デザイン研究者）

「生成AI×人材育成研究グループ」今後のスケジュール（全5回）

◆第3回：第3フェーズ：開発（教材開発）

開催：2026年5月

場所：MBK Wellness株式会社セミナールーム（東京都千代田区外神田１丁目１８－１３ 秋葉原ダイビル）

＜使用ツール例＞ ChatGPT/Copilot/Geminiなど汎用AI、Gamma、Voice Presenter、Sora2、D-ID

＜講演＞生成AIによる教材・動画・スライド制作の最新潮流

＜ワークショップ＞GammaとSora2を用いた教材開発の実践



◆第4回：第4フェーズ：実施（運営・学習支援）

開催：2026年7月 オンライン（Zoom）にて

＜使用ツール例＞ ChatGPT/Copilot/Geminiなど汎用AI、NotebookLM、Notta AI

＜講演＞AIを活用した研修運営・学習支援の高度化

＜ワークショップ＞NotebookLMを使ったQ&A生成／GPTsによる学習伴走設計



◆第5回：第5フェーズ：評価（効果測定・改善）

開催：2026年9月 オンライン（Zoom）にて

＜使用ツール例＞ChatGPT/Copilot/Geminiなど汎用AI、Genspark

＜講演＞AIを用いた研修効果測定と学習データ分析

＜ワークショップ＞Gensparkによるレポート生成・改善施策立案



※利用するツールについては現状の予定です。生成AIの進化や製品のアップデート状況などを考慮し変更する場合があります。

デジタルラーニング・コンソーシアム（DLC）について

https://www.elc.or.jp/

特定非営利活動法人デジタルラーニング・コンソーシアム（略称 「DLC」、呼称「ディーエルシー」）は、eラーニングを含む、デジタルを活用した学習の普及促進を目的に活動する団体です。標準化の推進活動やガイドラインの作成に加え、デジタルラーニング関連の情報提供、 デジタルラーニングのシステム構築や運営管理に関する教育、コンテンツに関する標準化の認定、 などを活動の柱としています。デジタルラーニングの成果を最大限に生かすためのノウハウの開発、情報の発信をめざしています。

エデュニアについて

https://edunear.com/

エデュニア株式会社は、「AIを使いこなす人材の育成」を軸に、誠実で堅実な教育の提供を通じて、日本社会の発展に貢献することを目指しています。

AI技術やDX技術を活用し、低コストで手軽に誰もが学べる環境 を提供し、日本国内の人材育成・教育のあり方を変革していきます。

農産物のブランド化・販売、SNSマーケティング、ライバー事務所運営、経営コンサルティングなど、幅広い事業を展開するほか、近年ではAI教育スクール「僕のAIアカデミー」をはじめとした、AI技術を活用した教育事業を展開しています。

サイコム・ブレインズについて

https://www.cicombrains.com/

MBK Wellness株式会社 サイコム・ブレインズ事業本部は、1986年の設立以来、営業研修、グローバル人材育成など社会人教育のパイオニアとして企業の人材育成を支援しています。大手企業を中心に約600社、30万人以上の研修を手掛け、アジアにおける人材育成を国内外でサポートしています。

個人の成長と企業の変革を支援するために、人生100年時代に適した企業の「ラーニングエクスペリエンスデザイン」を、集合研修・オンライン研修・映像教材・コンテンツ開発等、多様な学びのカタチでご提供しております。