ファッションの“今と未来”がココに- 日本最大級のファッション展示会「FaW TOKYO 2026 春」4/8（水）～10（金）東京ビッグサイトで開催
RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中 岳志）は、2026年4月8日（水）～10日（金）の3日間、東京ビッグサイトにて、日本最大級のファッション展示会『FaW TOKYO（ファッション ワールド東京）2026 春』を開催します。
世界20ヵ国から約700社が出展し、サステナブルファッション、テキスタイル・素材、バッグ・シューズ、OEM/ODM、ファッションテック（生成AI活用・需要予測・次世代EC等）、リユースビジネス、ウェルネス×機能性製品まで、"ファッション産業の今と未来”を体験できる展示会です。
“見て・触れて・比較できる” ファッションの最前線が一堂に
FaW TOKYOは、年2回（春・秋）東京ビッグサイトで開催される、商談・受注を目的とした日本最大級のファッション展示会です。
2026年 春展は、ファッション業界を網羅する９つの専門展で構成され、国内外のバイヤー・メーカー・クリエイターが集結。会場では、次シーズンを見据えたブランド・製品の発掘から、素材の発注、OEM/ODMの相談、DXソリューションの導入検討まで、実際の商談が行われます。
＜開催概要＞
展示会名：FaW TOKYO（ファッション ワールド東京）2026 春
会期：2026年4月8日（水）～10日（金）
会場：東京ビッグサイト
主催：RX Japan合同会社
出展社数：世界20ヵ国から約700社（予定）
来場者数：約20,000名（予定）
公式Web：https://www.fashion-tokyo.jp/spring/ja-jp.html
【おすすめ】“画になる” 4つの注目テーマ
注目１.｜リユースビジネス-循環型ファッションを“実装”する現場
循環型ファッションへの関心が高まる中、リユース市場を支えるサービスや仕組みに関する製品が集結。買取・販売・流通・メンテナンスなど、二次流通の各工程に関わる製品・ソリューションが出展します。
注目２.｜生成AI×ファッションDX-デザインから需要予測まで
企画・生産・販売などファッション産業の業務プロセスにおいて、AI活用が進んでいます。生成AIを活用したデザイン・パターン作成、気象情報等を用いた需要予測、次世代EC／店舗運営支援など、アパレルの業務課題を解決するテクノロジーが集結。デモ画面や体験展示で“今どき感”のある映像が撮れます。
注目３.｜リカバリー＆機能性-“着るウェルネス”が主役に
健康意識の高まりを背景に、快適性やコンディショニングに着目した製品提案が広がっています。
リカバリーウェアをはじめ、機能性素材や設計技術など、ウェルネス領域とファッションの融合を具体的な製品・素材から理解できます。
注目４.｜Made in Japan-「なぜ人気？」訪日ニーズが映す“売れ筋”の理由
訪日需要の回復とともに、インバウンド市場を意識した商品企画や販路戦略への関心が高まっています。国内外の来訪者に支持されやすい要素（品質、機能性、ストーリー性、ものづくり等）を踏まえた提案が見られ、マーケット動向を捉える切り口として活用できます。
また、日本の産地から上質なMade in Japan製品を生み出す、新進気鋭の若手デザイナーも50名集結。
取材のご案内（事前申込制）
◆取材のお申し込みはこちら
https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/press.html(https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/press.html)
――― お気軽にご相談ください ―――
・ご希望に応じて、事前に取材対象やテーマのご相談も承ります。
・会期前日（4月7日）の取材についても、事務局側でスケジュール調整が可能な場合がございます。
・会期当日のお問い合わせについても、可能な限り取材をお受けいたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。
■ 取材内容：会場撮影、出展社ブース取材、来場者へのインタビュー、主催者コメント など
FaW TOKYO（ファッション ワールド東京）について
FaW TOKYOは、サステナブルファッション、アパレル、バッグ、シューズ、アクセサリー、生地・素材・副資材、ファッションテック、メガネ等を扱う企業が出展する、商談・受注を目的とした日本最大級のファッション展示会です（年2回開催）
【会社概要】
社名：RX Japan合同会社
所在地：東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階
Web：https://www.rxjapan.jp/
＜報道関係の方からのお問い合わせ先＞
FaW TOKYO（RX Japan合同会社）広報担当
TEL：03-6739-4108
MAIL：fw.jp@rxglobal.com