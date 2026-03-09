みちょぱ、人気女性ラッパーとの意外な交友関係を語る！EXITりんたろー。下積み時代を知る“意外な人物”からの急な暴露に仰天｜『ななにー 地下ABEMA』#109

株式会社AbemaTV

「ABEMA（アベマ）」は、2026年3月8日（日）夜8時より、稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾の3人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#109を無料放送し、放送終了後より無料見逃し配信を開始しました。

（放送URL：https://abema.go.link/8ytjc）

#109は、「自称スターに似すぎのマスクイケメン＆マスク美女大集合SP！」と題し、人気企画「スターに似すぎのマスクイケメン＆マスク美女」の特別版をお届けしました。今回スタジオに集結したのは、ちゃんみな、こっちのけんと、佐藤健などのそっくりさん。今回番組では、SNSなどで「あのスターに私は似ています」とそっくりをアピールしつつも、賛否両論が巻き起こっている“自称そっくりさん”たちのマスクを外した顔を見て、今後そっくりと名乗っていいかについてジャッジしました。

番組前半では、ちゃんみなに激似と名乗るダンス講師のあすぴんさんが登場。あすぴんさんには「35歳までに自分のダンススタジオを持ちたい」という夢があり、「そのためのPRとして今回ななにーで“ちゃんみな似と名乗っていい認定”をいただきたい」といいますが、これにはみちょぱが「さすがに本人の許可がいるんじゃない？」と至極真っ当にコメントを返します。

スタジオでは、自身の似ているポイントを必死にアピール。あすぴんさんが自身のダンスレッスンで行っているという、ちゃんみな本人の動画を真似た「ロックンロール！」「イェー！」のコール＆レスポンスをスタジオで実演することになりました。香取が「受けて立つぜ」と魂を込めて「イェー！」と全力で叫ぶと、スタジオからは「何これ。サンシャイン池崎！」とツッコミが入り、香取本人も「もう終わっちゃったよ。ガソリン切れ。全部電池使っちゃった」と語り、笑いを誘いました。

また、あすぴんさんがちゃんみなのオーディション番組で話題になった「生まれ持った顔ポーカー」の表情を披露すると、香取が「もっと『生まれ持った顔』を大事にして」と熱血指導する一幕も。

いよいよ「マスク、オープン」の掛け声であすぴんさんの素顔が明らかに。みちょぱ以外のななにーメンバーはあすぴんさんに対し、「名乗っていい」との評価を下しますが、ちゃんみなと芸能界に入る前の中学時代からの友だちだというみちょぱは「口元は似てないなって。目はメイクでどうにでもなっちゃうから、ここが似ていてほしかった」と唯一「名乗っていい」認定を出さず。しかし、過半数の認定を得たことから見事“称号ゲット”となりました。

続いて、こっちのけんとに激似と名乗るエステティシャンの小畑淳矢さんが登場。元々似ていた体型と目の形に加え、髪を緑色に染め、15万円かけて本物と同じ衣装やメガネを揃える徹底ぶりに、スタジオからは「本人だよ！」と驚きの声が上がります。そんな中、トークの中で小畑さんのお店の常連客の中にEXIT・りんたろー。の元カノがいることが発覚。売れる直前の下積み時代を支えていたという彼女は「（りんたろー。は）一緒に寝ないとスネちゃう人」などと、赤裸々なエピソードを小畑さんに披露しているそうで、この唐突な暴露にりんたろー。は動揺。さらに兼近も「りんたろー。さんが『肉食わしてやるよ！』とか言って、2万ぐらい持って俺をご馳走してくれるときとか、だいたいその彼女からお金をもらってました」と当時の“ヒモ状態”を明かし、スタジオを驚かせました。

いよいよマスクを外した判定へ。しかし、評価は同点となり、最終ジャッジを委ねられた香取審査委員長は「名乗っちゃダメ」と厳しい判定を下しました。その理由について「本当にそっくりで。似すぎてて、街を歩くのとかもつらいって言ってたから（名乗らない方がいい）。髪を黒くしなさい」と温かくも的確なアドバイスを送り、スタジオは納得の空気に包まれました。

番組の最後に香取は「みんなくれぐれも（似ていることを）ホームページとかに入れないで（書かないで）。文字で入れると問題になっちゃうから！口で言うのはいくらでもいいよ」と注意喚起。これにはスタジオに登場した自称そっくりさんたちも納得した様子で頷いていました。

ほかにも、「自身の経営するシーシャバーをバズらせたい」と言う自称佐藤健に激似の辻貴人さん、「自身のヨガ教室にもっとお客さんを呼びたい」という自称大久保佳代子似のオカエリさん、「今年4月から実家の酒販店を継ぐので大泉洋似の店員がいるお店として話題になり、地域活性化につなげたい」というワインの輸入会社に勤める自称大泉洋に激似の塩澤悠さんら自称そっくりさんたちの驚きのクオリティと、スタジオメンバーの爆笑トークが繰り広げられた『ななにー 地下ABEMA』#109は、現在「ABEMA」にて無料見逃し配信中です。

（放送URL：https://abema.go.link/8ytjc）

次週3月15日（日）夜8時から放送する『ななにー 地下ABEMA』#110は、ななにーに登場した個性豊かなゲストのその後を調査。#103の「1回見たら目が離せない！バズりキッズ大集合SP第5弾」らに出演のギャル系メディア「KOGYARU」のモデル・ゆなちはなんとForbes JAPAN「100 PEOPLE TO WATCH IN 2026」“2026年に注目すべき100人”に選出されたそうで、番組にてインタビューを実施。また、#90の『波瀾万丈！最強シングルマザー大集合！壮絶な過去＆リアルな今を激白SP』に出演した中学2年生で妊娠したシングルマザー・山口小妃南さんは自身の14歳で妊娠した際のエピソードが曲になったことを告白。さらに#49『幸せカップル大集合！私の彼がNo.1第2弾』にて仮想空間の中で出会い、付き合って結婚式を挙げたことを明かしたなみさんとこーちさんからは重大なお知らせが…！？放送をお楽しみに。

■『ななにー 地下ABEMA』#109番組概要

放送日時：2026年3月8日（日）夜8時～

放送URL：https://abema.go.link/8ytjc

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾 ほか

■『ななにー 地下ABEMA』番組概要

次回#110放送日時：2026年3月15日（日）夜8時～

レギュラー放送日時：毎週日曜日夜8時～

出演：稲垣吾郎、草磲剛、香取慎吾

放送URL：https://abema.go.link/brWlu(https://abema.go.link/brWlu)

※放送日程、内容、放送形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

※画像をご使用の際は【（C）AbemaTV, Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

■「ABEMA」について

「ABEMA」はテレビのイノベーションを目指し"新しい未来のテレビ"として展開する動画配信事業。登録は不要で、24 時間編成のニュース専門チャンネルをはじめ、オリジナルのドラマや恋愛番組、アニメ、スポーツなど、多彩なジャンルの約25チャンネルを24時間365日放送しています。 また、オリジナルエピソード数は国内発の動画サービスで日本 No.1（※）を誇り、注目の新作映画、国内外の人気ドラマ、話題のアニメなど豊富なラインナップの作品や、様々な音楽や舞台のオンラインライブも展開。テレビ、オンデマンドなど、時間にとらわれることなくいつでも作品をお楽しみいただけるほか、スマートフォンや PC、タブレット、テレビデバイスで、場所にとらわれることなくライフスタイルに合わせて番組を視聴いただけます。 さらに、月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

（※）2025年11月時点、自社調べ

最新情報は公式SNSをご確認ください。

無料動画・話題の作品が楽しめる新しい未来のテレビ「ABEMA」（https://abema.tv/）