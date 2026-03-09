AI営業のプロを育てる「思考の型」を公開。高度な専門性が求められるAI領域での商談創出500件突破に伴い、インサイドセールス育成体制を強化。

株式会社営業ハック

営業支援を展開する株式会社営業ハック（本社：東京都豊島区、代表取締役：笹田裕嗣）は、AIプロダクト・AI開発領域に特化した営業代行において、累計アポイント獲得数500件を突破いたしました。

本実績の背景には、難易度の高いAI領域において商談を確実に前に進める独自の「入口設計」と「レスポンスの型化」を徹底した育成体系があります。同社ではこの成果創出ノウハウを組織全体へ浸透させるべく、教育カリキュラムの更なるアップデートを実施。あわせて、本メソッドを習得し、最先端の営業現場を共に支えるインサイドセールスの採用・育成枠を大幅に拡大することをお知らせいたします。

独自カリキュラム「AI商談創出の型」の公開

■ 検討を止めない「入口設計」と「論点整理」の技術

AIプロダクトの導入において、最大の障壁は「誰が、何のために導入するか」が曖昧なまま商談が進むことです。営業ハックでは、初回商談で「判断材料がすべて揃う状態」を作るための、高度な対話設計をカリキュラム化しています。

- 多角的な関与者へのアプローチ： DX推進部門、現場責任者、情報システム部、経営層。それぞれの立場が抱える「セキュリティ条件」や「投資判断基準」といった異なる懸念点を事前に想定し、誰が電話を受けても「話が前に進む」ための切り口を整理する手法を学びます。- 「次のアクション」を確定させる質問力： 対象業務の特定、データの所在（品質・アクセス権限）、PoC（概念実証）の成否条件、本番化の判断軸。これら「AI導入が止まりやすい論点」をヒアリングし、情報交換で終わらせない「質の高い商談」へ昇華させるスキルを習得します。■ 心理学とデータに基づいた「0.1秒のレスポンス設計」

アポイント獲得の再現性を高めるため、営業ハックでは会話の間（ま）やフレーズの選択を徹底的に言語化しています。

- 「40秒」の即断即決ルール： 担当者接続から40秒以内に日程打診まで到達することを基準とし、相手の思考を止めない端的な要件説明と、具体的な2つの日時提示を行う「型」を徹底。- ポジティブ・レスポンス： 質問やお断りに対して「ありがとうございます」を3秒以内に返し、心理的な壁を取り払う技術。また、打診をお伺い調（～でしょうか？）ではなく「お願いします」と言い切ることで、プロとしての信頼感を醸成するマインドセットを共有します。■ 雇用形態を問わず「営業のプロ」を育てる教育体制

今回の500件突破という実績を支えているのは、これら高度なメソッドを全メンバーが等しく吸収できる教育環境です。営業ハックでは、アルバイト・パート・契約社員を含むすべてのインサイドセールス職に対し、代表・笹田直伝のノウハウを「生きた教材」として提供しています。

■ 事業拡大につき、インサイドセールス・アポインターを積極採用中！

累計アポイント500件突破という好調な事業成長を受け、共にAI営業の最前線を支える仲間を募集いたします。

「ITやAIの知識がない」「テレアポは未経験で不安」という方でも、今回ご紹介した「型」をイチから学べる研修制度があるため、安心してスタートいただけます。

代表プロフィール

【採用詳細・エントリーはこちら】(https://arwrk.net/recruit/c7q5p4fur1okxnr)株式会社営業ハック代表取締役社長 笹田 裕嗣

20歳の頃から営業のキャリアをスタート。新卒で大手人材会社に入社し、入社半年で営業成績トップになる。独立後は営業代行事業・コンサルティング事業で、営業支援を100社以上実施する。2018年4月「営業の悩みを0にする」ミッションを掲げ、株式会社営業ハックを創立。2022年には日本最大級の営業の大会第6回『S1グランプリ』にて優勝者となる。

株式会社営業ハックについて

株式会社営業ハックは「売上を2倍にするお手伝い」をさせていただき「営業の悩みを0にする」会社です。代表の笹田の体験・経験から、営業戦力不足を解決することで売れる組織をつくることができると考え、営業マネジメントコンサルティングを含めた営業代行事業を展開しています。「誰よりも現場を知る営業コンサルタント」として営業に関する実態調査や分析を行い、時代に合わせた営業とは何かを常に追いかけています。

会社概要

会社名：株式会社営業ハック（カブシキカイシャエイギョウハック）

所在地：〒170-0013 東京都豊島区東池袋1-42-15

代表者：笹田裕嗣

設立：2018年4月13日

事業内容：営業コンサルティングおよび代行支援事業

会社HP：https://eigyou-hack.com/sales-agency