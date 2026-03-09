SNIFF GROUP、FaW TOKYO 2026 春に出展
株式会社SNIFF JAPAN（本社：東京都渋谷区、代表取締役：呉菀彪）を擁するSNIFF GROUPは、2026年4月8日（水）～10日（金）に東京ビッグサイトで開催される「FaW TOKYO（ファッションワールド東京）春 2026」に出展することを決定しました。
同社は2025年3月および10月のFaW TOKYOにも出展し、アパレル卸仕入れおよび小ロットOEM支援に関する商談を多数実施。来場者からは「トレンド変化への対応スピード」「在庫リスクの軽減」「販売チャネル拡大」などに関する相談が多く寄せられました。
今回の春展では、その反響を踏まえ、市場仕入れから生産、さらに販売支援までを一体化したモデルを新たに提示します。
■ 2025年秋出展で見えた市場ニーズ
2025年10月開催のFaW TOKYO秋展では、以下のようなニーズが来場者から多く寄せられました。
- トレンド商品の仕入れスピードを上げたい
- OEMの最小ロットを抑えたい
- 売れるか分からない商品の在庫リスクを減らしたい
- ライブ配信を活用して商品テストをしたい
これを受け、SNIFF GROUPでは、既存の仕入れ・OEM生産支援に加え、販売フェーズまで踏み込んだトータル支援体制の構築を進めてきました。
■ 2026年春展の展示テーマ
「売れる商品を、早く・低リスクで」
春展では、以下3領域を軸に展示を行います。
１. 市場仕入れサポート
中国主要卸市場および独自ネットワークを活用し、1型5点からの小ロット仕入れに対応。
現地市場の動向を踏まえた商品提案から、検品・日本配送までの一貫対応体制を紹介します。
２. 小ロットOEM／ODM生産
最小30～100枚からの生産に対応。
サンプル短納期化や調達ネットワークを活用した生産体制により、売れ行きを見ながら段階的に拡大できる仕組みを提示します。
３. TikTokライブ販売支援
同社はTikTok Shop日本公式パートナーとして、拡大する動画コマース市場に対応した販売支援体制を構築しています。
市場仕入れ後のテスト販売から追加生産までの循環型モデルについて、会場で具体事例を交えて紹介予定です。
■ 展示会概要
展示会名：FaW TOKYO（ファッションワールド東京）春 2026
会期：2026年4月8日（水）～10日（金）
会場：東京ビッグサイト
公式サイト：https://www.fashion-tokyo.jp/hub/ja-jp/lp-vis/faw.html
※来場には事前登録が必要です。下記よりお手続きください。
来場登録ページへ :
https://www.fashion-tokyo.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1607219502280681-BTB
■ 関連リンク
SNIFF GROUPのサービス詳細や展示内容については、以下の公式サイトをご覧ください。
【THE CKB公式サイト】
https://www.theckb.com
【TikTok販売支援サービス「Seller Station」】
https://sellerstation.theckb.com/
会社概要
会社名：株式会社SNIFF JAPAN
所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷1-24-5
代表取締役：呉菀彪
設立：2018年7月30日
事業内容：
海外調達・OEM／ODM支援事業
ブランド代理・販路開拓支援事業
品質管理支援事業
国際物流・通関・倉庫管理事業
EC運営・販売支援事業
URL：https://www.theckb.com/company/
世界貿易をもっと簡単に。