【circusAGENT】人材紹介プラットフォーム「circusAGENT」の掲載求人数が10万件を突破！特設サイトにてインフォグラフィックスを公開

circus株式会社

circus株式会社（所在地：東京都中央区、代表取締役：⽮部 貴志）が運営する、人材紹介プラットフォーム「circusAGENT（サーカスエージェント）」の掲載求人数が、業界最大級(※1)となる10万件を突破いたしました。これを記念して、circusAGENTのインフォグラフィックスなどをまとめた特設サイトを公開しましたので、お知らせいたします。

※1 自社調べ

circusAGENTは採用企業と人材紹介会社を繋ぐBtoBプラットフォームです。2019年6月のサービスリリース以来、人材紹介取引を効率化するプラットフォームとして、求人数の拡大や新機能の開発に継続的に取り組んでまいりました。

この度、サービスの提供から7年間で掲載求人数が10万件を突破し、国内最大級の求人掲載数を有する人材紹介プラットフォームへと成長いたしました。

特設サイトについて

10万件突破を記念し、これまでの歩みをまとめた特設サイト(https://circus-agent.jp/job-listing/100k)を公開いたしました。

【特設サイトの主なコンテンツ】

- circusAGENTインフォグラフィックス- 掲載求人数10万件までの歩み- CEOメッセージ- 社名「circus」に込めた思い

URL：https://circus-agent.jp/job-listing/100k

ぜひ最後までご覧ください。

代表取締役 矢部 貴志より

2019年6月のサービス開始から今日まで、circusAGENTを支えてくださったすべてのユーザーの皆さまに、心より感謝申し上げます。皆さまと共に歩んできた結果、掲載求人数10万件という大きな節目を迎えることができました。

私自身、かつて一人のエージェントとして現場にいた際、業界が抱える構造的な課題を痛感してきました。その課題をテクノロジーと人の力で解決し、「人材紹介の価値を証明する」こと。それが、この事業の原点であり、私たちの使命です。

私たちは「ともに、HRに正解を」というミッションを掲げ、採用・就職における「後悔のない意思決定をあたりまえに」する世界を目指しています。今回達成した10万件という数字は、単なる通過点に過ぎません。その先にある、企業、エージェント、そして求職者の皆さまにとっての「後悔のない意思決定」を支えるインフラとして、私たちは歩みを止めることなく進化を続けます。

これからも現場の声に真摯に向き合い、プロダクト開発に全力を注いでまいります。さらなる飛躍を目指すこれからのcircusAGENTに、ぜひご期待ください。

会社概要

circus株式会社は、「ともに、HRに正解を」をミッションに掲げ、HR領域における構造的な課題に、テクノロジーと人の力の両面から挑むHRTech企業です。

採用企業とエージェントを繋ぐプラットフォーム「circusAGENT」をはじめ、企業人事向け業務支援SaaS「circusHR β」、求職者とキャリアアドバイザーをマッチングする「転職AGENT Navi(https://service.circus-group.jp/circus/agentnavi/)」、履歴書・職務経歴書作成サービス「ととのう応募書類(https://circus-career.jp/services/totonou)」など、HR領域における構造的な課題に応えるプロダクトを展開。採用・転職・経営判断などの、あらゆる意思決定を支えるビジネスインフラの構築に取り組んでいます。

業界最大級のデータ基盤と、ユーザー起点で設計されたプロダクト、そして現場に根ざした「おせっかい」な支援スタイルを強みに、人と組織が「後悔のない意思決定」をあたりまえにできる社会の実現を目指しています。

所在地：〒104-0031 東京都中央区京橋1-13-1 WORK VILLA KYOBASHI 9F

代表者：代表取締役 矢部 貴志

設立日：2017年7月

資本金：29,560,000円（資本準備金含む）

事業内容：HR Tech・プラットフォーム事業、人材獲得支援事業

URL：https://circus-group.jp/