【martinique/マルティニーク】スタイリスト大草直子さん×upper hightsコラボ 美脚にこだわった「THE B-KYAKU」デニム発売

株式会社メルローズが展開する、フレンチシック、トラッドをベースにしながら洗練されたタイムレスなスタイルを提案する大人のセレクトショップmartinique（マルティニーク）より、ファッションエディター・スタイリストとして絶大な人気を誇る大草直子さんとデニムブランドupper hights（アッパーハイツ）によるトリプルコラボレーションのデニムセットアップを発売いたします。

特集ページがMELROSE STORE内にて公開中です。

https://store.melrose.co.jp/lp_martinique_feature2603

忙しい日も、久しぶりにデニムを手に取る日も、迷わずに選べるセットアップ。

大草直子さんコメント

”今回のマルティニークとのコラボレーションでも、選んだのはデニム。ストレートのシルエットに、裾だけに控えめなカーブを描くブーツカット。脚のラインの美しさを何よりも意識し、「美脚デニム」と名付けた自信作。「デニムをまとうと、自信が湧いてくるんです。忙しくておしゃれに時間をかけられない人や、ファッションに自信をなくしてしまった人、デニムから離れていた人にも、はいた瞬間に“キマる”感覚を届けたかった」”

コラボアイテム一覧(https://store.melrose.co.jp/item?goods_group_id=7645)

「THE B-SHIRTS」

前後差がありヒップ周りは隠れつつ、また少し長めの袖がバランスよく着られる一着です。くるみボタンが他にない印象で羽織としても、ジャケットのインナーとしてもスタイリング幅の広い美シャツです。

カラー展開：ブルー、インディゴ

サイズ展開：フリー

商品価格：\35,200税込

「THE B-KYAKU」



その名の通り美脚シルエットに拘った渾身のデニムパンツ。ふかふかと柔らかな履き心地と、ストレートシルエットから裾にかけて緩やかに広がるブーツカットが美しいデニムパンツ。

カラー展開：ブルー、インディゴ

サイズ展開：22,23,24,25,26(インチ)

商品価格：\27,500税込

商品詳細はこちらから :https://store.melrose.co.jp/item?goods_group_id=7645

「THE B-SHIRTS」インディゴ「THE B-KYAKU」インディゴ「THE B-SHIRTS」ブルー「THE B-KYAKU」ブルー

特集ページはこちらから :https://store.melrose.co.jp/lp_martinique_feature2603

〇概要

〇販売店舗一覧

martinique 代官山店

martinique NEWoMAN高輪店

martinique 二子玉川店

martinique Le Conte LUMINE新宿店

martinique Le Conte LUMINE有楽町店

martinique 日本橋店

martinique LUMINE横浜店

martinique 名古屋店

martinique Le Conte 京都店

martinique Le Conte 梅田店

〇大草直子さんプロフィール

スタイリスト、ファッションエディター

大草直子

東京都出身。大学卒業後、婦人画報社（現・ハースト婦人画報社）に入社。雑誌編集に携わった後、ファッションエディター・スタイリストとして独立。幅広いメディアで活躍し、トークイベントや執筆業でも人気を集める。2019年にはメディア「AMARC」(https://amarclife.com/)を立ち上げる。

〇upper hights（アッパーハイツ）

2014年春に創立したブランド。

シンプルかつ洗練されたスタイリッシュなデザインと高品質でシルエットにもこだわりを追求し、「着る」人を惹きたてるバランスのよいアイテムを提案している。