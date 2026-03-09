高橋成美「中身がない」タレントとしての葛藤吐露...大悟の言葉に涙　ヘンダーソン・子安、8時間登山漫才で本音爆発！芸人人生をかけて挑んだ過酷ロケに千鳥「この一歩がでかい」｜『チャンスの時間』

株式会社AbemaTV（C）AbemaTV,Inc.（C）AbemaTV,Inc.

■ヘンダーソン・子安、8時間登山漫才で本音爆発「全部決めつけて喋んなよ」

芸人人生をかけて挑んだ過酷ロケに千鳥「この一歩がでかい」

3月8日（日）放送の#352では、新企画「夜明けとともに絆を深めろ！ご来光登山漫才」をお届けしました。現在伸び悩んでいる漫才師が縁起の良い“ご来光”を目指し、漫才をしながら山を登るという過酷な挑戦に、2024年に東京進出を果たしたものの「東京の仕事がない」と苦戦する、お笑いコンビ・ヘンダーソンの子安裕樹と中村フーが挑みました。

夜11時、気温4度の神奈川県・大山で「8時間ノンストップで漫才をしながら登る」という狂気のルールの下、登山がスタート。開始から4時間が経過したところで、過酷な環境とプレッシャーで極限状態に追い込まれた子安は「東京にハマりたい、殻を破りたい」という思いが暴走。道端の木や“動物のフン”らしきものを口に運ぼうとするなど、徐々に狂気じみた行動に出始め、スタジオに悲鳴が上がります。そして登山開始から7時間、子安が「ご来光漫才、俺にベットしてくれへんか？」と、締めの漫才をアドリブで行うことを提案。これを機に、中村が「もっと俺の不倫とかイジれよ」と不満を漏らしたことで、これまで本音を飲み込んできた子安の感情が爆発。今回の挑戦で「殻を破りたい」と語る子安に対し、中村が「変わらんからな」と冷たく返したことで、子安は「変わるって言ってるやん」「全部決めつけて喋んなよ」と声を荒げます。「（中村に）怒られへんように縮こまっていってしまったのがこの俺」「俺も一緒にやっていきたいから喰らいついていってる」と、コンビの関係性を良くするために必死だった胸の内を激白しました。極限状態でついに本音でぶつかり合ったヘンダーソンは、日の出を迎えた山頂でどんな漫才を披露したのか...！？VTRを見届け、ノブは「子安が変わろうとしてました」「この一歩がでかい」と評価し、大悟も実践的なアドバイスを送るなど、“新生ヘンダーソン”の誕生を感じさせる熱い展開となりました。

■高橋成美「中身がない」タレントとしての葛藤吐露...大悟の言葉に涙

番組ではさらに、喫煙所でゲストに相談を持ちかけられた大悟がどんなアドバイスを送り、その間にタバコを何本吸うのかを検証する「大悟の人間性検証ドッキリ」を放送。高橋成美が仕掛け人として登場しました。「次の夢はタレントで、命懸けてるんです」と切り出した高橋は、元アスリートとしてのスタンスに悩んでいると告白。「スケートで固められた自分で中身がない」「タレントとして実力に自信がない」「どこの現場に行っても台本に『スケートに例えて』と書いてある」と、自身のイメージに対する葛藤や自信のなさを吐露します。そんな高橋に対し、大悟は「悩みなんやけど、実はただ単に武器があるだけ」と優しく声をかけ、「スケートのことを言ってほしいっていうのは、スケートのことを言った時に、誰が言うよりも説得力があるし、面白くなるっていう武器やから。絶対やった方がいい」とアドバイス。高橋は「私はスケートがあるから呼んでもらってる、部外者なんだっていうのがコンプレックスに思ってたけど、一個武器があるって聞いて、自分も負けないぐらいの個性を持ってそこに呼ばれてるってことに気づけて...」と涙を堪えるように言葉を絞り出しました。

さらに、大悟は「自分のやってきたことにもっと甘えればいい」「自分がやってきた人生に甘えるのは良いと思う」と続け、この言葉に高橋は「あんなに仲良しだったスケートを、自分から疎遠にしちゃう、ブロックするとこだった」と吐露。「自分がこける前に、こけることをやめようとしてた。考え方が甘かったです」と涙で声を震わせながら語りました。高橋の言葉を聞き届けた大悟は、「ジャンプしてこけても立ち上がればいい」「スケートが全部教えてくれてたんやな」と頷き、最後に「芸能界で金メダル獲ってください」とエール。高橋は「絶対金メダル獲ります！」と力強く宣言しました。ピュアな高橋の苦悩と、大悟の優しい導きにスタジオも感動の空気に包まれた本放送は、放送後7日間、無料で見逃し視聴が可能です。ぜひ、ご覧ください。

#352見逃し配信URL : https://abema.go.link/4plca

■ABEMAレギュラー番組『チャンスの時間』番組概要

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-979

番組公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@chance_ABEMA

