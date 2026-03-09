太陽光発電所向け「攻めの防犯」システム『Miterus』 PV EXPO 2026（国際太陽光発電展）に出展　そして『初期費用”ゼロ”円プラン』始動！

東信電気株式会社

東信電気株式会社（本社：神奈川県川崎市、代表取締役社長：遠藤俊洋）は、「PV EXPO 2026」国際太陽光発電展（3月17日（火）～19日（木）東京ビックサイト 東4ホール）に出展。

展示会では、太陽光発電所向け 盗難対策システム『Miterus』の展示を行います。

・高性能ＡＩカメラでの『侵入検知』・『下見検知』のデモンストレーション

・30000ルーメンの超高輝度・高速点滅 威嚇機の『光圧』体験

・クラウドと連携した、異常発生リアルタイム通知システム

を体感いただく展示となっております。

当社、ＨＰ（お知らせ）(https://www.toshin-et.co.jp/information/20260218.php)から事前来場登録ができます。

導入しやすい、新プラン始動！

初期費用”ゼロ”円プランを発表致します。

導入時の初期費用を”ゼロ”円で、毎月のシステム利用料金をお支払いいただくだけのプランです。

その他「設置費用コミコミプラン」や「まるっと買い切りプラン」など多彩なご利用プランを

ご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。

是非、御社の防犯対策にご検討ください！！

補助金申請や条例への適合審査 厳格化

2026年以降は、各自治体補助金申請や条例への適合審査において、防犯対策による「適切な維持管理」がなされている事が審査の加点要素になる傾向があります。

あまりにも盗難被害の発生が多発することによる発電所の稼働停止が問題視されています。

その為、防犯対策導入を推進する事で、盗難事件の発生を抑止すると共に、太陽光発電所の

安定稼働を目指す取り組みでもあります。

警備業務との連携対応

『Miterus』は、クラウドとの連携により、異常発生時に関係者へリアルタイムに緊急通知する事が出来ます。

現在ご契約中の、警備会社様との連携により、異常発生時に現場の状況をクラウドに記録されている動画で共有し、駆けつけ警備へつなげる事で、迅速な対応が可能になります。

クラウドの管理アプリでは、この他にもさまざまな設定が出来ますので、御社の管理体制に合った運用が可能です。

世界の金属取引市場で続く価格高騰も、窃盗被害増加の要因に

現在、世界中の「金」「銀」「銅」「アルミニウム」「プラチナ」あらゆる金属が高騰しています。

中でも「銅」は、最も窃盗被害に遭いやすい金属となっています。次いで「アルミニウム」。

「銅」「アルミニウム」共に、加工がしやすく、社会インフラとして世界中で需要がある為、窃盗の

ターゲットして狙われやすいものとなっています。

「銅」が最も狙われる場所として、「太陽光発電所」「工事現場」がトップとなっており、特に昼間や

夜間でも人目の少ない場所として「太陽光発電所」が犯罪者にとって狙いやすい場所となっています。

昨今の世界情勢により、「銅」だけでなく「アルミニウム」においても更なる価格の高騰が予測され太陽光発電所への窃盗事件や侵入が多発すると予測されています。

2026年からの太陽光発電では、新設よりも既存施設の高度化『防犯』『蓄電』『リパワリング』へとシフトしています。

東信電気独自の威嚇機を利用した、警報機としての活用提案

超高輝度・高速点滅が特徴の威嚇機を『警報機』として、「防犯」「防災・減災」にご活用頂く為の販

売プランをご用意しております。

日本は自然災害が多く、また激しい気候変動も度々発生する環境に大きく変化しています。

東信電気ではこのような環境でも『安心・安全』に活動できるよう『威嚇機』の特性を生かした

『警報機』として活用頂ける『威嚇機』単体販売プランをご用意しております。

【威嚇機の特性】

・遠くからでも視認できる超高輝度・高速点滅 投光器

・最大１０５デシベルの高音量スピーカー＆赤色パトランプ

・太陽光パネル+バッテリで電源工事無しで稼働できる※1

【利用シーン】

・河川や用水路の水位センサーと組み合わせて、氾濫危険時の警報機として

・気象情報収集システムとの連携で、ゲリラ豪雨・雷雲の接近を伝える警報機として

・工事現場や建設現場など屋外での作業を行う場所で、熱中症特別警戒アラートを伝える警報機として

【利用方法】

現在、稼働している御社のシステムより、アラート発生を外部出力（無電圧接点出力）して頂き

その出力信号を『威嚇機』に接続する事で、連携動作が可能になります。

是非、Miterusをご活用ください。

※1：天候により影響受ける場合もございます。

東信電気株式会社について

【会社概要】

社名：東信電気株式会社

本社所在地：〒215-0033

神奈川県川崎市麻生区栗木2丁目6番4号

代表取締役社長：遠藤 俊洋

事業内容：

・電気・電子機器の受託製造サービス（EMS）

・電気・電子機器のハードウエア・ソフトウエアの受託開発サービス

・電気・電子機器の信頼性試験の受託サービス

・カスタム仕様品（各種ケーブル、専用ケース・バッグ）の開発・販売

設立：1950年3月4日

【問い合わせ先】

問合せ先 ：https://www.toshin-et.co.jp/contact フォームで「盗難対策システムMiterus」をお選びください

ＨＰ URL： https://www.toshin-et.co.jp/

Miterus URL： https://www.toshin-et.co.jp/service_product/miterus