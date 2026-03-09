suuw.から植物由来の「フレグランス ボディソープ」が新登場！〈金木犀〉〈サンダルウッド〉〈アールグレイ〉人気3種の香りが3月10日(火)より発売開始

株式会社シエナ

株式会社シエナ（本社：東京都渋谷区）が展開する植物由来のフレグランスブランド「suuw.（スゥドット）」は、天然由来成分と本格的な香りにこだわった「フレグランス ボディソープ」を、2026年3月10日(火)よりオンラインストア（ https://suuw.jp/ ）にて発売いたします。

──上質な泡と香りに満たされ、心と身体を解きほぐす。

ナチュラル処方でありながら、泡立ちと香り立ちの両立を追求したボディソープが「suuw.」から新登場。国産アップサイクル原料「オーガニック米もろみ粕エキス*1」「ヒエヌカオイル*2」をはじめとした6つの天然保湿成分を配合。石鹸ベースならではの、ぬるつきのないクリアな洗い上がりと、つっぱらない心地よさを実現。洗いながら潤い肌へ導きます。肌へのやさしさ、機能性、そして香り。そのすべてを妥協しない設計で、毎日のバスタイムを深呼吸したくなる時間へ。

現在展開中のファブリックソフナー・ハンドソープ・ハンドクリームとともに、香りに包まれる一日をお過ごしください。

1（アスペルギルス/サッカロミセス）/コメ発酵エキス液 2ヒエヌカ油

「オスマンサス」「サンダルウッド」「アールグレイ」人気3種の香り

ブランドの中でも特に人気の高い「N°2 OSMANTHUS」「N°5 SANDALWOO」「N°7 EARL GREY TEA」3つの香り展開でご用意いたしました。

〈N°2 OSMANTHUS〉キンモクセイのやさしく広がる甘い香りに、シトラスの爽やかさをひとさじ。街角からふわっと漂ってくるような、どこか懐かしいエモーショナルな香り。

〈N°5 SANDALWOOD〉 かすかに甘くやさしい温かみを感じる、エキゾチックでウッディなサンダルウッド（白檀）。森の中に佇むお寺を連想させるような、気品ある心鎮まる香り。

〈N°7 EARL GREY TEA〉アールグレイの代名詞でもあるベルガモットの爽やかさと、紅茶の渋みが共存した上品な香り。洗練された清潔感の中に、どこかドライなニュアンスも放ちます。

suuw.ボディソープの製品特徴

１｜天然由来成分95%以上を実現

石油系界面活性剤は一切不使用。厳選された植物由来成分を配合した、人にも地球にもやさしい処方です。

7つのフリー処方

石油系界面活性剤 / 合成着色料 / 鉱物油 / パラベン / シリコン / アルコール / クルエルティフリー

２｜6つの天然保湿成分を贅沢に配合

岩手県奥州市の休耕田を再生して栽培したJAS有機米由来の「オーガニック米もろみ粕エキス*1」と、雑穀のヒエから抽出した希少な「ヒエヌカオイル*2」、ふたつの国産アップサイクル原料に加え、シロキクラゲ多糖体、ホホバ種子油、アーモンド油、オリーブ果実油を保湿成分として配合。

３｜手肌と環境にやさしい石鹸ベース

洗浄力に優れた植物由来の洗浄成分・石鹸ベースで、肌にベタつきを残さずにしっかりと洗い上げます。泡切れがよくすすぎ時間も早いため、ぬるつかずさっぱりとした洗い上がり。

４｜サステナブル＆クリーンな製品作り

容器はサトウキビ由来のバイオマス素材を採用。化粧箱にはバガス紙やFSC認証紙、印刷には植物由来のインキを採用するなど、できる限りリサイクル可能な素材を採用し、環境にも配慮した製品作りを行なっています。

商品概要

商品名：フレグランス ボディソープ

香 り：3種（N°2 OSMANTHUS、N°5 SANDALWOOD、N°7 EARL GREY TEA）

価 格：400ml \4,180(税込)

発売日：2026年3月10(火) 20:00

販売サイト：https://suuw.jp/

suuw.について

「忙しい毎日でも、すぅーっと深呼吸して、心がすぅーっと軽くなるように。」そんな想いで誕生した、植物由来のフレグランスブランド。できる限りナチュラル製法で、人・動物・地球すべてにやさしいアイテムを展開していきます。植物の力と香りで、特別な癒しの時間をお過ごしいただけますように。

ブランド公式サイト：https://suuw.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/suuw.jp/