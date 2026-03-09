年間6,000万出荷の実運用から生まれたSCM研究「EC×SCM統合型B2B基盤【伊藤モデル】を発表」

株式会社コマースロボティクス

株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、EC理論とSCM（サプライチェーンマネジメント）理論を統合したB2B取引基盤モデルに関する研究論文「EC・SCM理論に基づく中小企業向けERP低コスト構築モデルに関する研究 ― ERP中心思考からEC統合基盤への構造転換 ―（全52ページ）」を発表しました。

本研究では、日本の中小企業においてDX（デジタルトランスフォーメーション）が進まない構造的要因を分析し、従来のERP中心型DXの限界を指摘しました。その上で、EC理論による取引標準化とSCM理論による需給最適化を統合した新しいB2Bデジタル基盤モデル「伊藤モデル」を提案しています。

本研究の基盤となるOMS・WMS統合型システムは、実際のEC物流現場で年間約6,000万件の出荷処理を行うシステムとして運用されており、理論だけでなく実運用実績に基づく研究である点が特徴です。

研究の背景

ERPに関する研究論文

日本では中小企業のDX推進が重要課題とされていますが、ERP導入には高額なコストや専門IT人材が必要となるため、多くの企業で導入が進んでいません。一方、B2C分野ではECの発展により、取引データの標準化と自動化が進み、高い業務効率が実現されています。しかし、B2B分野（特に中堅・中小企業）では受発注・契約・在庫・需給管理などの業務が分断されており、企業間取引のデジタル化は十分に進んでいない状況です。

本研究は、この課題に対しEC理論 × SCM理論を統合することで、企業間取引のデジタル化とサプライチェーン最適化を同時に実現する新しいB2B取引基盤を提示するものです。

研究内容

本研究では、B2B取引基盤として以下のシステム構造を設計しました。

伊藤モデルの構造

1．ECベースSCM基盤

OMS→WMS→EOSから構成され、在庫の全体先的化を実現する。

ECデジタル基盤モデル「伊藤モデル」

２．コンパクト設計EOS

日次で需要予測・在庫日数計算を行い各種発注方式に基づき発注量を算出

需要予測計算に基づく発注システム

3．電子見積連動型のB2Bカート（考案）

取引先各社と合意した電子見積の単価を参照して、発注可能なB2Bカートシステム

カートから発注後に注文書PDFと発注データを送信する。

見積連動型B2Bカート（継続契約DX）

取引処理層

・電子帳票（個別契約DX）※電子契約理論を応用

・B2Bカート（継続契約DX）※電子見積書連動型B2Bカートを考案

・コンパクト販売管理 ※EC型OMS設計理論に基づくコンパクト設計

・OMS（受注管理） ※上位、下位システムの連携Hubとして定義

実行層

・WMS（倉庫管理） ※クラウド型を定義

需給最適化層

・EOS（需要予測・在庫最適化） ※簡易的な需要予測理論によりコンパクト設計

この三層構造により「受発注データ」「在庫データ」「需給予測データ」を統合管理することが可能となります。さらにAIエージェントを統合することで、対話型UIによる業務支援や意思決定支援を行う次世代DXモデルも提示しています。

研究トピックス

1．ERP中心DXの構造的限界を指摘

従来ERPは企業内部の資源統合を前提としており、中小企業のDX成熟度との構造的ミスマッチが存在することを示しました。

2．EC×SCM統合による新しいB2B基盤モデル

EC理論による取引標準化とSCM理論による需給最適化を統合した新しい企業システムモデル「伊藤モデル」を提案しました。

3．AIエージェントによる次世代DX

AIを操作支援ではなく「業務遂行主体」として位置付け、対話型UIによる新しい基幹システムモデルを提示しました。

今後の展望

本研究で提示した伊藤モデルは、企業内部の資源管理を中心とする従来ERPとは異なり、企業間取引を起点としたデジタル基盤として設計されています。

今後は「B2B取引の電子化」「サプライチェーン最適化」「AIによるデータ駆動型経営」を実現する企業システムとして、さらなる研究と実証を進めていきます。

Abstract

Many small and medium-sized enterprises (SMEs) in Japan have not fully digitalized their core business processes such as order management, inventory management, and contract management. Traditionally, Enterprise Resource Planning (ERP) systems have been considered a primary solution for integrating these business processes. However, conventional ERP systems are designed as large-scale internal resource management systems and often require significant financial investment, specialized IT personnel, and complex customization. As a result, a structural mismatch exists between traditional ERP systems and the organizational and resource constraints of SMEs.

Meanwhile, electronic commerce (EC) in the B2C sector has achieved high operational efficiency through standardized data structures and automated transaction processes. Although the EC model demonstrates the potential for transaction standardization, it primarily focuses on transaction processing and does not fully address supply chain coordination issues such as demand forecasting and inventory optimization, which are critical in B2B environments. Therefore, integrating EC theory with supply chain management (SCM) theory is necessary to construct an effective B2B digital transaction infrastructure.

The purpose of this study is to propose a low-cost B2B transaction infrastructure model by integrating EC theory and SCM theory. This research adopts a Design Science Research (DSR) approach. Based on theoretical analysis of EC and SCM, this study designs a conceptual model for a B2B digital transaction platform, referred to as the Ito Model, and evaluates its conceptual applicability.

The Ito Model establishes a lightweight transaction infrastructure consisting of electronic document-based contract processing, a B2B cart for continuous transactions, and an OMS-based compact sales management system. On top of this transaction layer, Warehouse Management Systems (WMS) and an Enterprise Optimization System (EOS) are integrated to support supply-demand coordination and inventory optimization. The model adopts a two-layer architecture composed of a transaction processing layer and a supply chain optimization layer, enabling the integration of transaction standardization derived from EC theory and supply-demand optimization derived from SCM theory. Furthermore, the model incorporates AI agents as an upper-layer interface to support conversational operations, process monitoring, and decision-making assistance.

Conceptual applications of the proposed model to both product-based companies and service-oriented companies were analyzed. The results suggest that the Ito Model has higher structural compatibility with SMEs compared with traditional ERP systems. The model is expected to improve inventory efficiency, integrate fragmented business processes, and reduce dependence on specialized IT knowledge.

The main contribution of this study is the proposal of a new B2B digital transaction infrastructure that shifts the focus from traditional ERP-centered internal integration to a transaction-centered EC platform integrated with SCM and AI technologies. The Ito Model provides a conceptual framework for enabling stepwise digital transformation in SMEs and offers a potential pathway toward data-driven supply chain management.

EC・SCM理論に基づく中小企業向けERP低コスト構築モデルに関する研究 ― ERP中心思考からEC統合基盤への構造転換 ―（全52ページ）

第1章 序論 ― なぜ今B2B再設計が必要なのか

1.1 日本の中堅・中小企業におけるDXの停滞

1.2 電子受発注が進まなかった構造的要因

1.3 電子受発注の阻害要因調査

1.4 メーカー/卸における電子受発注の実態と課題

1.5 ERP導入が進まなかった構造的要因

1.6 ECの発展とB2Bコマースの可能性

1.7 研究目的および仮説

1.8 本研究の構成

第2章 DX成熟モデルからみた日本中小企業の構造的位置づけ

2.1 DX成熟モデルの理論的整理

2.2 日本中小企業の成熟度ポジショニング

2.3 ERPと成熟段階のミスマッチ

2.4 段階的進化モデルの必要性

2.5 本研究の位置づけ

第3章 EC理論の整理とその構造

3.1 ECにおける標準化モデル

3.2 データ構造化と取引プロセスの自動化

3.3 EC成功要因の抽象化

3.4 B2B電子商取引研究

3.5 ECモデルの限界：需給最適化の未統合

3.6 B2B取引への応用可能性

3.7 EC理論とSCM理論の統合の必要性

第4章 ECモデルの限界とSCM理論の必要性

― ECサプライチェーン統合モデル（伊藤モデル）の提示 ―

4.1 ECモデルの構造的限界

4.2 B2CとB2Bの取引構造の相違

4.3 B2B取引電子化の前工程としての取引DX

4.4 ECサプライチェーン統合モデル（伊藤モデル）

4.5伊藤モデルの進化構造

4. 6 理論的意義

第5章 B2BにおけるEC理論×SCM理論統合モデル― 伊藤モデルの理論的深化 ―

5.1 取引データと需給データの二層構造

5.2 情報歪み抑制モデルとしての伊藤モデル

5.3 「One Fact, One Place」原則の理論化

5.4 需給連動型ECモデルの定式化

5.5 標準化と競争領域の分離理論

5.6 プラットフォーム統合理論

第6章 EC理論に基づくB2B低コスト構築モデル

― 実装設計と役務専用ERPモデル ―

6.1 契約形態×取引形態による再定義

6.2 データ構造設計原則

6.3 物販モデルの実装設計

6.4 役務専用ERPモデルの構築

6.5 標準化とカスタマイズの分離設計

6.6 段階導入モデル

6.7 ERPとの構造比較

第7章 ERPを超える統合モデル― EC×SCM×AI統合基盤への進化 ―

7.1 ERP単体からEC統合基盤への転換

7.2 AIエージェントによる対話型UIへの移行

7.3 AIによる需給最適化高度化

7.4 知識統合基盤としてのAI

7.5 データ駆動型経営への進化

7.6 統合モデルの最終形態

第8章 モデル研究 ― 概念実証と適用可能性分析 ―

8.1 研究目的と仮説設定

8.2 物販企業モデル適用

8.3 役務・サービス企業適用

8.4 AIエージェント統合効果

8.5 ERPモデルとの比較分析

8.6 DX成熟度向上への影響

8.7 本章まとめ

第9章 新時代への提言

9.1 ERP中心思考からの転換

9.2 中小企業にとっての構造的機会

9.3 競争優位の再定義

9.4 データ駆動型経営への進化

9.5 産業構造への含意

9.6 本研究の限界

9.7 今後の研究課題

研究責任者

伊藤 彰弘

株式会社コマースロボティクス 代表取締役

ロジスティクス経営士（JILS）

ストラテジックSCMコース終了（JILS）(https://www1.logistics.or.jp/education/scm/)

トヨタ自動車および大手商社での技術開発・新規事業開発経験を経て、株式会社コマースロボティクスを創業。EC物流システムやAIサービスの開発を行い、2,000社以上の企業へクラウドサービスを提供。

会社概要

会社名：株式会社コマースロボティクス

所在地：東京都港区

代表者：代表取締役 伊藤彰弘

設立：2013年

URL：https://commerce-robotics.com