【兵庫初開催】全国800名の経営者が神戸に集結
主婦から年商14億円企業へ。希少「一番摘み海苔」で差別化を実現した鍵庄 入江恵子氏が記念講演
一般社団法人兵庫県中小企業家同友会は、2026年6月4日（木）・5日（金）の2日間、神戸ポートピアホテルにて「第29回女性経営者全国交流会」を開催する。兵庫県での開催は初めてで、全国から約800名の女性経営者が参加する見込みである。
阪神・淡路大震災から31年。多くを失いながらも“つながり”を力に復興してきた神戸の地で、不確実性の高まる時代における中小企業経営の「変革」と「共創」を議論する。
■記念講演
「大切にしてきたことはただひとつ、人とのつながり」
登壇するのは、株式会社鍵庄（明石市）取締役会長・入江恵子氏。
入江氏は1977年、主婦から経営者へ転身し創業。
明石海峡周辺で採れる希少な「一番摘み」海苔の品質に衝撃を受け、当時は漁師の自家消費用だった原料を一般向け商品として製品化した。
収穫期間が短く生産量に限りがあるという制約を、「希少性」「高品質」という価値に転換。独自の差別化戦略によりブランドを確立した。
現在は海苔加工販売に加え、
- 超微粉末のりの製造販売
- 微粉末の受託加工
- 海苔由来成分を活用した化粧品の製造販売
へと事業を拡大。
社員数は正社員27名、パート・アルバイト93名、年商は約14億円。
「地方発・女性発」のイノベーション事例としても注目される。
入江 恵子氏
■9つの分科会──“今の時代”を映す実践報告
記念講演に加え、全国の現役女性経営者9名が分科会で登壇する。
例として、
- 【第二創業（東京）】軽貨物運送業からペット医療機器レンタル事業へ転換し再成長
- 【地域共創（沖縄）】地域銘菓「紅いもタルト」企業がコロナ禍を乗り越え組織改革
- 【兵庫・付加価値を高める】国内外から予約が殺到するぬいぐるみ病院とは
など、事業承継、ドメイン転換、地域密着経営など、各地のリアルな挑戦事例が共有される。
登壇者全員が現役女性経営者である点も本交流会の大きな特長である。
■開催概要
日時：2026年6月4日（木）13時～5日（金）12時
会場：神戸ポートピアホテル（神戸市中央区）
参加予定：約800名
会費：28,000円（懇親会費含む）
主催：中小企業家同友会全国協議会
設営：一般社団法人兵庫県中小企業家同友会
後援：内閣府男女共同参画局、兵庫県、神戸市
■参加申込について
参加申し込みは、各地の中小企業家同友会事務局を通じて受け付ける。
〆切は2026年5月13日（水）。
定員に達し次第、受付を終了する。
https://prtimes.jp/a/?f=d174729-4-9a49060ec1cddced6528a0a48798dbe9.pdf
【問い合わせ先】
一般社団法人兵庫県中小企業家同友会
TEL：078-241-1230