G.A.グループ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：今泉 真徳）は、2026年3月11日（水）に《【3社共催】「超採用難時代」の生存戦略 ～「仕組み」と「多様な人材」で描く、勝てる組織の設計図～》に登壇します。

企業を取り巻く環境は激変しており、もはや「従来の正社員採用」だけでは、必要な人材を確保し事業を成長させることが困難な「超採用難時代」に突入しています。

多くの企業が「人が採れない」「採用しても定着しない」「コストばかりが嵩む」という悩みを抱える中、勝ち残る企業はどのような戦略を描いているのでしょうか？

本セミナーは、単なる採用ノウハウの共有ではなく、各分野のプロフェッショナル3社が、採用難易度が高まるこの時代に、「仕組み」と「人材活用」でどう勝ち抜くか、その具体的かつ実践的なロードマップを提示します。

弊社登壇内容：国内採用の限界を越える：外国人材を“採用戦略”に組み込むための実践ガイド

※G.A.コンサルタンツ株式会社は3/1をもって、G.A.グループ株式会社に社名変更いたしました。申込む :https://attendee.bizibl.tv/sessions/seBLNZ9KwYa0?utm_source=guest&utm_medium=referral&utm_campaign=guest_gac

深刻化する国内の人材不足の中、外国人材を“単なる採用手段”ではなく“自社の採用戦略の一部”として捉える企業が増えています。本パートでは、日本の労働人口の構造変化や外国人労働者増加の実態などを最新データで整理し、市場の今をわかりやすく解説。さらに、外国人材採用を成功へ導く5つの重要ポイントを実務目線で紹介します。

登壇者プロフィール：細野 麻理香

G.A.グループ株式会社

市場開発部 リーダー

特定技能および技術・人文知識・国際業務領域における外国人材採用の専門コンサルタントとして、さまざまな業界の人材課題解決に貢献。製造業・建設業・物流業・サービス業・ITなど幅広い分野の企業に対し、採用戦略の立案から候補者選定、定着支援まで一貫したサポートを提供。また、ベトナム・ハノイでの駐在経験を活かし、現地の労働市場や文化に根ざしたアドバイスを実施。日越双方のビジネス環境に精通しており、高度人材領域における日越ブリッジ人材の紹介も得意。

セミナー概要

開催日時：2026年

ライブ配信

3月11日(水)13:00～14:30

アーカイブ配信

3月12日(木)11:00～12:30

3月17日(火)15:00～16:30

※ご都合の合う日程でお申し込みください。

タイトル：【3社共催】「超採用難時代」の生存戦略 ～「仕組み」と「多様な人材」で描く、勝てる組織の設計図～

会場：ZOOM開催（ウェビナー形式）

対象：経営者、採用担当者

参加費：無料

参加特典：講演資料

タイムテーブル

◆ 1部：「採用担当者も選ばれている？識学式採用戦略の原理原則」

登壇：山田 幸輝（株式会社識学)



◆ 2部：「超採用難時代」を勝ち抜くための人事戦略と『ポートフォリオ組織』への転換～経営を圧迫する「採用難・高コスト・固定費増」の3つの壁を、4つの代替労働力（しゅふ・副業・BPO・DX/AI）で突破する～

登壇：田口 一代 （株式会社ビースタイルホールディングス）



◆ 3部：国内採用の限界を越える：外国人材を“採用戦略”に組み込むための実践ガイド

登壇：細野 麻理香（G.A.グループ株式会社)

【注意事項】

・お申し込み完了後、視聴用URLをメールにてお送りします。

‍・無線LAN環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。

・プログラムは予告無く変更となる場合がございます。

・事前登録制のため、参加は申込者本人に限ります。

