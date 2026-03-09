【3/11(水)新宿開催】AnyReach株式会社 代表取締役の中島氏が登壇。「eギフト」で世界を獲るための選択～AnyReachがAnyMind Groupへの参画を選んだ背景～

プロトスター株式会社

挑戦者支援をミッションに掲げるプロトスター株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：前川英麿）は、2026年3月11日（水）にGROWTH新宿にて、AnyReach株式会社 代表取締役の中島功之祐氏を招き、「『eギフト』で世界を獲るための選択～なぜAnyMind Groupへの参画を選んだのか？～」をテーマとしたトークイベントを開催いたします。

▼スタートアップの非連続な成長や事業展開に関心のある経営者の方は、以下のリンクよりお申し込みください。

https://peatix.com/event/4833599

https://luma.com/k1hmmybf

※本イベントはスタートアップ支援を目的としているため、スタートアップ企業の方を優先させていただきます。

※審査制となります。

【イベント開催の背景と目的】

「ECに『贈る』という新たな体験を」を掲げ、eギフトシステム「AnyGift」を展開するAnyReach株式会社。



リリースからわずか数年で独自のポジションを確立した同社は、2025年3月、グローバル展開を牽引するAnyMind Group株式会社への参画を決断しました。

本イベントでは、AnyReach株式会社 代表取締役の中島功之祐氏をゲストにお招きし、巨大プラット

フォームへの「グループイン」を選択した決断の裏側に迫ります。

AnyMind Groupをパートナーに選んだ決め手である「グローバル展開」と「技術シナジー」とは何か。 大手グループのリソースを活用したスタートアップの成長戦略や、EC/D2C領域における「クロスボーダーM&A」の可能性について、当事者ならではのリアルな体験談をお話しいただきます。

M&Aを通じた企業の非連続な成長や、事業展開の加速に関心のある起業家の皆様にとって、次なる一手のヒントを得られる貴重な機会となります。

登壇者・スピーカー紹介

開催概要

- AnyReach株式会社 代表取締役中島 功之祐 氏- プロトスター株式会社 スタートアップM&Aグループ 事業責任者池田 瑠偉

日時：2026年3月11日（水）19:00 - 21:00（18:40受付開始）

場所：GROWTH新宿（東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル 18F）

参加費：無料

定員：30名 (※定員に達し次第、受付を締め切ります)

形式：リアル開催・個別相談会付き

本イベントに関するお問い合わせ先

プロトスター株式会社

アライアンス事業部

enterprise@theprotostar.co

プロトスター株式会社について

挑戦者支援を軸に、国内最大級の起業家・投資家マッチングサービス「StartupList」や日本発スタートアップを紹介・応援するメディア「JP STARTUPS」など多様なサービスを展開しています。

大手企業を中心にスタートアップとの共創やアクセラレーションを促すアライアンス事業、国内最大級の起業家支援メディア「起業LOG」等の既存事業に加え、直近ではスタートアップの成長戦略・出口戦略としてM&A支援を行う「スタートアップM&A」を展開。

広く"挑戦者"を支援する体制を整えています。

所在地：〒103-0006 東京都中央区日本橋富沢町9-4 日本橋富沢町ビル 501

資本金：89,098,750円

設立日：2016年11月30日

従業員数：約50名（パート、契約社員含む）

URL：https://www.theprotostar.co/

参加団体：

・経済産業省 J-Startup Supporters

・経済産業省 九州経済産業局 J-Startup KYUSHU

・東京都 Tokyo Innovation Base スターティングメンバー

・東京都 Tokyo Innovation Base パートナー

・東京都産業労働局 インキュベーションHUB推進プロジェクト 平成28年度採択事業

・独立行政法人中小企業基盤整備機構 スタートアップエンジェル連携推進協議会（SAN）会員

・つくばスタートアップ・エコシステム・コンソーシアム 正会員

・Diagonal Run Tokyo OFFICIAL SUPPLIERS

・一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 賛助会員