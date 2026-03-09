【1/22】２０２６年の新春賀詞交換会が開催されました
特定非営利活動法人フードバンク埼玉
１月２２日、
ロイヤルパインズホテル浦和21階 スカイバンケットホールにて、
埼玉県生活協同組合連合会（略称：埼玉県生協連）による、
２０２６年の新春賀詞交換会が開催されました。
開会にあたり、吉川会長理事からは、
生協連活動への協力のお礼、
昨年の２０２５国際協同組合年を受けての抱負、
被爆・戦後８０年を経て平和への想いについての挨拶がありました。
その後、大野元裕埼玉県知事、白土幸仁埼玉県議会議長をはじめ、
各界の代表から挨拶がありました。
詳しくは埼玉県生協連ホームページをご覧ください
https://www.skenren-coop.jp/news/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%96%e5%b9%b4%e5%9f%bc%e7%8e%89%e7%9c%8c%e7%94%9f%e5%8d%94%e9%80%a3%e6%96%b0%e6%98%a5%e8%b3%80%e8%a9%9e%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97/
この度はお招き頂きありがとうございました。
埼玉県生協連は、フードバンク埼玉の団体会員でもあり、
引き続きフードバンク埼玉の監事にも就いていただいています。
今後ともフードバンク埼玉の運営にお力添え頂きますようお願い申し上げます。
この度は誠におめでとうございました。