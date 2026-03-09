【1/22】２０２６年の新春賀詞交換会が開催されました

特定非営利活動法人フードバンク埼玉

１月２２日、

ロイヤルパインズホテル浦和21階 スカイバンケットホールにて、

埼玉県生活協同組合連合会（略称：埼玉県生協連）による、

２０２６年の新春賀詞交換会が開催されました。

開会にあたり、吉川会長理事からは、

生協連活動への協力のお礼、

昨年の２０２５国際協同組合年を受けての抱負、

被爆・戦後８０年を経て平和への想いについての挨拶がありました。

その後、大野元裕埼玉県知事、白土幸仁埼玉県議会議長をはじめ、

各界の代表から挨拶がありました。

詳しくは埼玉県生協連ホームページをご覧ください

https://www.skenren-coop.jp/news/%ef%bc%92%ef%bc%90%ef%bc%92%ef%bc%96%e5%b9%b4%e5%9f%bc%e7%8e%89%e7%9c%8c%e7%94%9f%e5%8d%94%e9%80%a3%e6%96%b0%e6%98%a5%e8%b3%80%e8%a9%9e%e4%ba%a4%e6%8f%9b%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97/

この度はお招き頂きありがとうございました。

埼玉県生協連は、フードバンク埼玉の団体会員でもあり、

引き続きフードバンク埼玉の監事にも就いていただいています。

今後ともフードバンク埼玉の運営にお力添え頂きますようお願い申し上げます。

この度は誠におめでとうございました。