大田区とみらいリレーションズ、第４回 地域DX・GX 新インフラ創造プロジェクトを開催

株式会社みらいリレーションズ

大田区（区長：鈴木 晶雅）、公益財団法人大田区産業振興協会（理事長：川野 正博）、株式会社みらいリレーションズ（本社：東京都大田区、代表取締役社長：齋藤 康平、以下「みらいリレーションズ」）が、大田区内企業や関係機関とともに、新しい地域課題解決モデルを打ち出すべく、「羽田イノベーションシティ」において、第４回 地域DX・GX 新インフラ創造プロジェクトを２０２６年３月３０日に開催します。

2050年カーボンニュートラル」の実現は、地域ＤＸ・ＧＸを駆使した革新的な技術や製品を基にした新しいインフラによるムーブメントが必要不可欠です。大田区では、「環境先進都市おおた」の実現に向けて、サーキュラーエコノミーを推進し、水素エネルギーの活用など、あらゆる環境技術を活かした先進的取組を展開しています。多様な主体との連携による「環境」と「産業」による融合を通じ、地域産業の変革と持続可能な成長の両立をめざします。このＧＸ(グリーン・トランスフォーメーション)機会を活用することで、ＳＤＧｓ未来都市の大田区から 「脱炭素戦略推進×産業育成スパイラル」の新作モデルを発信します。

第４回 地域DX・GX 新インフラ創造プロジェクト イベント概要

日時： ２０２６年３月３０日（月） １３：３０～１７：３０

（会場・オンライン配信共に１３：００より受付開始）

場所： 羽田イノベーションシティ PiO PARK(https://piopark.net/access/)（京急・モノレール 天空橋駅直結）

会場参加： １００名（羽田イノベーションシティ ＰｉＯ ＰＡＲＫ）

オンライン配信： ５００名 （ZOOM）

申込方法： 申込URLからお申込みください。

申込URL： https://events.mirairelations.co.jp

主催：大田区

共催：公益財団法人大田区産業振興協会

プログラム（予定）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/55047/table/22_1_6027c806db110a6a6943430fbbfdc89d.jpg?v=202603090951 ]

※プログラムは掲載時点の情報です。変更される場合もありますので、あらかじめご了承ください。

前回イベントについて

「第3回地域DX・GX 新インフラ創造プロジェクト」開催終了 見逃し配信＆資料配布中

https://mirairelations.co.jp/?id=dxgx-event-250116

株式会社みらいリレーションズについて

～先端技術とメディアの力で新たなマーケットを創り、企業価値を高めあう！～

新事業・新サービスによる新たな産業創造はもはや社会に欠かせないエコシステムです。私たちは、このエコシステムの形成を人材と企業の共感と協創により実現することを目指しています。エコシステムの形成には、共感できる成長ストーリーと、外部も含めた優れたチーム作りが必要です。成長ストーリーを共に作り、実現に向けた開発活動と同時にメディアを通じてその内容を発信し、ステークホルダーの巻き込みを図ります。

さまざまなステークホルダーと共に、コラボレーション型の事業開発を推進するプロジェクトとチームを形成し、製品・サービスの開発からマーケティング、PRまで一貫した体制で推進していきます。

社名：株式会社みらいリレーションズ（https://mirairelations.co.jp/）

本社所在地： 東京都大田区羽田空港1-1-4 HICity Zone K 201号室

代表者：代表取締役社長 斎藤 康平

資本金：1,490万円（準備金含）

設立：2020年1月

事業内容：東京科学大学関連VCのみらい創造いんｂからのカーブアウトにより設立。新規事業推進体制やスタートアップ／ベンチャー経営体制をパラレルキャリア高度専門人材と連携して構築する、事業開発“半”内製化OneTeamサービスを展開