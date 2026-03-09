【数量限定】KARL-LEIMONの象徴的スポーツウォッチ「MAJESTY AUTOMATIC」にブラックMOPモデルが登場

株式会社K＆L COMPANION

MAJESTY AUTOMATIC
https://karlleimonwatches.com/collections/majesty-automatic

2017年に創業した日本製ウォッチメーカー、KARL-LEIMON（カルレイモン）のスポーツスチールウォッチ「MAJESTY AUTOMATIC」ラインから、数量限定のブラックMOPモデルが発売されました。2026年3月10日（火）午前10:00より、オンタイム・ムーヴ各店およびKARL-LEIMON公式オンラインストアにて同時発売となります。




MAJESTYコレクションは、立体的なケースフォルムとブレスレットの一体感、そしてブラッシングとポリッシュを巧みに使い分けた仕上げによって、上質さとスポーティーさを高い次元で両立したシリーズです。曲線、直線、カット面が生み出す繊細な光の反射が、腕元に確かな存在感をもたらします。




今回のモデルでは、深みのあるブラックマザーオブパールを採用。


光の当たり方や見る角度によって、グレーやブルー、パープルを思わせる繊細なニュアンスが浮かび上がり、ひとつとして同じ表情のない特別な美しさを楽しめます。


さらに、ダイヤモンドカット加工を施したインデックスがシャープな輝きを添え、艶やかなMOPダイヤルの表情をいっそう引き立てます。




Majesty 3hands Date MOP Black






Majesty Open Heart MOP Black

＜発売の詳細＞


モデル：「数量限定」カルレイモンMAJESTY AUTOMATICのMOPモデル


発売日：2026年3月10日（火）午前10:00


発売場所：オンタイム・ムーヴ各店、KARL-LEIMON公式オンラインストア


(オンタイム・ムーヴの店舗在庫につきましては各店舗に直接お問い合わせください。)


価格：99,000円（税込）




＜ウォッチ詳細＞


素材: 316Lステンレススティールケース


ガラス: 反射防止サファイアガラス


ケース直径: 40mm


ケース厚：9.8mm


腕周り:約13~20cm


防水: 5気圧


文字盤：ブラックマザーオブパールダイヤル


ムーブメント: 自動巻き(Miyota 9015、90S5) 42時間パワーリザーブ