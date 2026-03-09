PENDLETON × MEN′S BIGI│刺繍入り別注カーディガンを発売

株式会社ビギ

株式会社ビギ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：中野 仁）が展開するMEN'S BIGI（メンズビギ）は、アメリカの老舗ブランド PENDLETON（ペンドルトン）とのコラボレーションによる 「別注 鹿の子刺繍カーディガン」 を発売します。

PENDLETONのインラインTシャツを着想源に、MEN'S BIGIで高い支持を得ている定番カーディガンの型へ落とし込んだ特別仕様の一着。軽やかな鹿の子素材と、ブランドを象徴するネイティブ柄刺繍が、大人のカジュアルスタイルにさりげない個性を添えます。

素材には程よい凹凸感が特徴の鹿の子生地を採用。天然素材ならではの柔らかな肌触りと通気性の良さで、ロングシーズン快適に着用できます。

胸元にはPENDLETONらしいネイティブ柄の刺繍を配置し、シンプルなデザインのアクセントに。

さらに背裏には、ブランドを象徴するチェック生地をあしらい、着脱時にも特別感を感じられる仕様に仕上げています。



ボタンレス仕様で、Tシャツやシャツの上からさっと羽織れる気軽さも魅力です。

シンプルなスタイリングに個性を加える、別注ならではのディテールが光る一着となっています。

商品名：PENDLETON 別注 鹿の子刺繍カーディガン

価格：19,800円（税込）

発売日：3月13日（金）

販売：全国のMEN'S BIGI店舗／公式オンラインストア

商品URL：https://store.mens-bigi.co.jp/item/mensbigi/1_1_M0162UTR101/

PENDLETON（ペンドルトン）

1863年創業のアメリカの老舗ブランド。ネイティブアメリカンの伝統柄を取り入れたウールブランケットで世界的に知られ、現在ではアパレルからライフスタイルアイテムまで幅広く展開している。

MEN’S BIGI（メンズビギ）

2026年より新しくなったブランドロゴ

1973年、菊池武夫が立ち上げた「ビギ・メンズ」から始まり、1975年に株式会社メンズ・ビギとして独立。日本のメンズファッションが本格的に動き出した時代にその先頭を走ってきました。

2025年4月には、ブランドの原点である株式会社ビギと合併。そして、2026年春夏よりブランドロゴを一新。50周年を経て、これまでの軌跡を引き継ぎながら、新しいステージへと歩みを進めます。

Instagram(https://www.instagram.com/mensbigi_official/)

Online Store(https://store.mens-bigi.co.jp/mensbigi)