Brooks Brothers × Paraboot コラボシューズに新作が登場

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン

株式会社ブルックス ブラザーズ ジャパン （東京都品川区、代表取締役社長：新倉修司、以下 ブルックス ブラザーズ）から、質実剛健な作りと普遍的なデザインの中にフランスのエスプリを感じさせるシューズブランド「パラブーツ」とのコラボシューズに待望の新作が登場。

ブルックス ブラザーズ 公式オンラインストア及び、ブルックス ブラザーズ限定店舗（アウトレット店除く）にて2026年3月11日（水）より発売いたします。

今回のコラボレーションにおいてセレクトされたのは、パラブーツ定番のチロリアンシューズ「MICHAEL（ミカエル）」。パラブーツ創業者の孫（現会長）の誕生を祝い、その名を冠したモデルとして1945年に誕生し、チロリアンシューズの名作として現在も高い人気を誇ります。また、パラブーツが得意とするノルヴェイジャン製法により快適な履き心地と堅牢性を実現します。

コラボモデルの特徴は、アッパーとシューレースはブルックス ブラザーズのブランドカラーであるオールネイビーにこだわり、通常白い糸を使用しているウエルトステッチのカラーはブラックにしソールと同色にしました。ウエルト部は、ギザギザの目付けが施されていないストレートのウエルトに変更することで上品な表情に仕上がっています。インソールにはダブルネームの刻印を施した特別仕様。クラシックな佇まいと実用性を兼ね備え、カジュアルスタイルはもちろんきれいめなスタイリングにも合わせやすい特別な一足です。

ブルックス ブラザーズ × パラブーツ “ミカエル”

価格： \102,300（税込み）

カラー：ネイビー

原産国：フランス

素材：アッパー 牛革／底材 ゴム

【お問い合わせ先】

ブルックス ブラザーズ ジャパン TEL: 0120-02-1818

オフィシャルサイト： http://www.brooksbrothers.co.jp

公式Instagram： http://www.instagram.com/brooksbrothersjapan

公式X： http://twitter.com/brooksbrothersj

公式Facebook： http://www.facebook.com/BrooksBrothersJapan

公式LINE： https://lin.ee/c6fHGsm