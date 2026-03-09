バイウィル、国内最大級の脱炭素専門展第8回「脱炭素経営EXPO 春」にＳＣＳＫと共同出展

株式会社バイウィル

「GXをやりたくなる世界」を目指し、環境価値を活用した経済循環を推進する株式会社バイウィル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：下村 雄一郎、以下「バイウィル」）は、2026年3月17日（火）から19日（木）まで東京ビッグサイトで開催される第8回「脱炭素経営EXPO 春」において、当社株主であるＳＣＳＫ株式会社（以下「ＳＣＳＫ」）と共同出展することをお知らせいたします。

【出展の背景と目的】

「脱炭素経営EXPO」は、2025年実績で来場者数68,840人、出展社数1,492社を誇る国内最大の脱炭素系イベントです。

Climate Asset Developerとして全国の自治体や企業の地域脱炭素を推進するバイウィルは、本展示会において、脱炭素実現に向けた一連のプロセス（環境価値を「見出す」→「磨く」→「活かす」）を包括的にサポートするブースを展開いたします。

株主であるＳＣＳＫとの共同出展により、ご来場者様に対してより多角的な視点から、脱炭素経営に直結する具体的なソリューションをご案内します。

【バイウィル・ＳＣＳＫブースの概要】

バイウィルのコンサルティング（GX・ブランド）、環境価値の創出支援、およびカーボンクレジットやI-REC等、オフセット商品の仕入販売など、バイウィルが取り組むビジネス全体をパネルにて分かりやすく解説します。

また、バイウィルが掲げるClimate Asset Developerとしての考え方やビジョンを紹介するショートムービーも上映予定です。

上記に加えて、共催であるＳＣＳＫによる脱炭素支援サービスも展示いたします。排出量の可視化（CO×COカルテ（ココカルテ）*1）や、I-RECプラットフォーム（EneTrack*2）、建築物のエネルギー使用量を可視化・効率化（ZEBiT*3）など、具体的な脱炭素手法をご案内します。

＜こんな企業・団体様におすすめ＞

・脱炭素による企業価値向上に関心がある方

・自社で取り組む脱炭素効果を最大化したい方

・負担を少なく排出量可視化をしたい方

・カーボンクレジットやI-RECなど、オフセット商品に関心ある方

・自社で保有している資産を活用し、脱炭素効果を生み出したい方

*1）CO×COカルテ（ココカルテ）サービスサイト （https://www.scsk.jp/sp/cocokarte/）

*2）EneTrackサービスサイト （https://enetrack.scsk.jp/）

*3）ZEBiTサービスサイト （https://www.scsk.jp/sp/zebit/）

【開催概要】

■展示会名：第8回「脱炭素経営EXPO 春」

■日時：2026年3月17日（火）～19日（木） 各日10時～17時

■会場：東京ビッグサイト

■小間番号：E33-60(東ホール)

■参加費：無料（※事前の来場登録が必要です）

■来場登録URL：

https://www.wsew.jp/spring/ja-jp/register.html?code=1602978758544179-CVR

※上記URLからご登録いただいた場合、当社（バイウィル）からのご招待扱いとなり、ご登録情報が当社に共有されます。予めご了承ください。

【バイウィル概要】

■名称：株式会社バイウィル

■代表者：代表取締役社長 下村 雄一郎

■所在地：東京都中央区銀座7-3-5 ヒューリック銀座7丁目ビル4階

■事業内容：

・環境価値創出支援事業（カーボンクレジット等の創出）

・環境価値売買事業（カーボンクレジット等の調達・仲介）

・脱炭素コンサルティング事業

・ブランドコンサルティング事業

■公式HP：https://www.bywill.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社バイウィル広報担当

e-mail：pr@bywill.co.jp

TEL：03-6262-3584（代表）