『【管理職向け】Excelの工数申告、手間の割に不正確では？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社



■テレワークや業務の複雑化で稼働実態が見えない

テレワークや業務の多様化が進む中で、従業員の稼働実態や作業時間の把握はこれまで以上に難しくなっています。結果として、案件別の採算やリソース配分など、管理職が行うべき判断の根拠となるデータが不足し、感覚的な運用に頼らざるを得ない状況にあります。





■自己申告の工数入力は現場の負担に、記録内容も精度にバラつきExcelなどを用いた自己申告による工数入力は、現場にとって手間が大きく、記録内容も主観的で精度にバラつきがあります。その結果、実際の業務状況を正しく把握できず、適切なリソース配分や業務改善の判断が難しくなっています。■導入400社以上、業務単位へ正確に分類・集計まで自動化する「Qasee」本セミナーでは、 導入企業400社以上の実績を誇る 工数管理自動化システム「Qasee（カシー）」 をご紹介します。Qaseeは、従業員の PC操作ログをもとに、誰が・いつ・どの業務にどれだけ時間を使ったのかを自動で可視化し、 部署別・案件（プロジェクト）別・業務別に工数を正確に分類・集計 できます。日報や工数入力の手間を抑え、現場に負担をかけることなく業務コストの把握に必要なデータを整えられるため、プロジェクトごとの予実（工数・コスト）管理にも活用可能です。リソース配分の最適化やマネジメントの質向上に貢献します。また、データは視覚的にわかりやすい グラフやダッシュボードで出力（CSV・PDF可）でき、報告や分析にもすぐ活用できます。セミナーでは実際のデモ画面を交えながら、Qaseeの機能や活用シーン、導入事例、得られる成果を詳しく解説します。■こんな方におすすめ- 工数管理に手間やズレを感じているマネージャー- PC作業の業務実態を正確に把握したい管理職・経営層- プロジェクトとコストを可視化して、DXを推進したい方■主催・共催Qasee株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

