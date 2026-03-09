『【販売店様向け】ランサムウェア対策でバックアップ改ざん防止需要が増加。設計・選定の手間をどう減らす？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/softbank-1-20260325/M1D





■ランサムウェアで“バックアップ破壊”が現実になった

近年、ランサムウェアは単なる暗号化の段階を超え、復旧手段を無力化するためにバックアップを最優先で破壊する凶悪な手口へと進化しています。その結果、「バックアップがあるのに戻せない」という事態が、もはや想定外ではなく“現実の脅威”となりました。こうした背景の中、“改ざん不可（Immutable）なバックアップデータ”の重要性は急速に高まり、BCP／DRの要件に加えて、経済産業省が推進するサプライチェーンセキュリティ評価制度（SCSE）への適合という側面からも、確実に復旧可能なデータの保持が求められています。販売パートナーに求められるのは、もはや単なる製品紹介ではありません。「復旧性」と「運用性」を両立し、さらに制度・規制にも対応できる“実効性のあるバックアップ運用”を設計する提案力が必要になります。企業が直面する新たな脅威とコンプライアンス要求の双方に応えるための価値ある提案こそ、今まさに求められています。





需要が急増する一方で、提案・構築体制が追いつかない改ざん不可ストレージの需要は増えているものの、提案から導入までがスムーズに進まないケースが多く見られます。その主な原因は、要件整理・サイジング・構成選定・相性確認・検証といった作業が重く、構築側の負担が大きいことにあります。短納期・低工数での立ち上げが求められる一方、設計が不十分だと手戻りや追加コストが発生し、見積や納期の確定が難しくなります。その結果、提案スピードが落ちて競合に先を越されたり、顧客側の検討が長引いて案件が停滞したりと、ビジネス機会を取りこぼすリスクが高まります。今求められているのは、誰でも再現性高く提案できる"標準の型"と、構築負荷を増やさない導入プロセスです■最速導入はCRSで。Appliance版もまもなく本セミナーでは、改ざん不可バックアップを最短で実現するために、まず CRS（Cyber Resilient Storage）を中心とした、提案～導入をスムーズに進める方法 を解説します。また、個別構築で負荷が増えやすいサイジングや構成選定などの論点をどう吸収するかの観点から、今後リリース予定の CRS Appliance についても紹介します。Applianceは必要要素をあらかじめ組み込んだ形で提供されることが想定され、選定や相性検討の負担を軽減し、提案・構築を加速させる選択肢 になります。

