『【再放送】MySQL 8.0 EOL、移行判断が止まる理由』というテーマのウェビナーを開催

■MySQL 8.0 EOL対応、DBaaS環境で押さえるべき影響とリスク

2025年4月に迫る MySQL 8.0 のEOL。

必要だと分かっていながら、 どこから・何を優先すべきか判断できず、止まっている企業は少なくありません。

特に、Amazon RDS / Aurora / Cloud SQL などの DBaaS環境を本番利用している場合、

Extended Supportによるコスト増、互換性、性能影響、ダウンタイムなど、

考慮すべき論点が一気に増え、判断が難しくなります。

その結果、「調査だけ進んで決められない」「不安で先送り」という状態に陥るケースが多く見られます。





■なぜEOL対応が難しくなるのかEOL対応では、単なるバージョンアップではなく、・影響範囲の見極め・リスク整理・検討論点の整理・社内・ベンダーの役割分担といった判断の連続が求められます。しかし多くの現場では、この整理ができないまま作業に入り、結果として 想定外のトラブルやコスト増 を招いてしまいます。■DBaaS別の対応方針とリスクを整理する必要性EOL対応を検討する際、RDS、Aurora、Cloud SQLといったDBaaSごとに考慮すべきポイントは異なります。例えば、・Amazon RDS for MySQL：アップグレードパスと互換性リスク・Amazon Aurora MySQL：独自機能依存とパフォーマンス特性・Google Cloud SQL：移行オプションと運用設計の違いこれらを理解せずに進めると、ダウンタイム、性能劣化、想定外の工数増など、事業影響に直結する問題が発生しかねません。■本セミナーで扱う内容本セミナーでは、DBaaS環境（RDS / Aurora / Cloud SQL）におけるMySQL 8.0 EOL対応に焦点を当て、 失敗しないアップグレード戦略を「判断軸」の形で整理します。単なる手順解説ではなく、 何を検討すべきか・どこに注意すべきか・どのように整理すべきかを自社で判断できるようになることを目的としています。セミナー内容で主に得られるノウハウは以下となります。・EOL対応で押さえるべき影響範囲とリスクの全体像・MySQL 8.0 EOLで何が起こるのか（DBaaS特有の論点を含めて整理）・RDS / Aurora / Cloud SQL それぞれの対応方針と注意点・サービス特性を踏まえたアップグレードパスの考え方・検討を進めるための整理視点・検証・テストを含めた実践的な進め方・アップグレード前後で起こりやすいトラブルと対処法・よくある失敗パターンと回避策EOLを単なる作業として捉えるのではなく、影響範囲を見極め、リスクを整理し、検討を前に進めるための視点を持ち帰っていただける内容です。■こんな方におすすめです・Amazon RDS / Aurora / Cloud SQL を本番利用している企業の方・MySQL 8.0 を使っているが、まだEOL対応に着手できていない方・情シス・開発リーダー・IT責任者など、技術判断を担っている方・アップグレードの影響・リスク・コストを自分の判断で説明する必要がある方・ベンダー任せではなく、自社で判断軸を持って進めたい方EOL対応を「作業」で終わらせず、社内で方針を整理し、次の一手を判断できる状態をつくりたい方は、ぜひご参加ください。■主催・共催株式会社パソナデータ＆デザイン■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

