『【大企業・HPC管理者向け】計算待ち発生でも原因不明、HPC環境の可視化不足が課題に』というテーマのウェビナーを開催

■HPC需要が拡大する一方、処理遅延の発生と可視化不足が多くの企業で課題に

製造業、金融、エネルギーなどの研究開発領域を中心に、シミュレーションや解析、AI開発といった計算需要は拡大し続けています。一方でHPC環境は、利用者や案件の増加に伴ってジョブが滞留しやすくなり、処理遅延や計算待ちが発生しても「どこが詰まっているのか」を説明できないまま、現場のストレスと機会損失が積み上がっていきます。さらに、オンプレミスとクラウドなど利用形態が混在すると、状況把握は一層難しくなり、運用改善や投資判断に必要な根拠が揃わないまま、改善が後回しになる悪循環に陥りがちです。





■ボトルネックの全容が見えず、計算待ち・リソース奪い合いの原因が特定できないHPC運用の現場では、リソースの空き状況や混雑の傾向が見えないことで、計算待ちが常態化したり、特定の利用者やプロジェクトに利用が偏ったりします。その結果、フェアな配分や優先度調整が属人的になり、トラブル対応も場当たり的になりがちです。また、経営・管理側にとっては、投資したHPC環境がどの程度活用され、どんな効果を生んでいるのかをデータで示せないため、増強や更改の判断が難しくなります。現場の「遅い」「待たされる」という声と、意思決定に必要な客観データの不足が結びつき、改善の議論が進まないことが大きな課題です。■システム移行不要でプラスワン導入、現状把握から運用改善までワンストップで支援本セミナーでは、HPC環境の利用状況を見える化し、リソースを最適に活用するためのサービス「HPC View」を用いて、現状把握から運用改善までを進めるポイントを解説します。ダッシュボードによる可視化に加え、直感的なGUIベースのジョブ実行や、AIによる利用状況分析といったHPCポータル機能を基本メニューとして提供し、運用負荷の軽減と改善サイクルの定着を支援します。さらに、現行システムの移行を前提とせず“プラスワン”で導入できる点や、オンプレミスとクラウドのジョブ管理を統合して最適なリソース選択につなげる考え方、クラウドバーストやデータセンター利用、運用サービス、設計・構築などのオプションも含め、HPCリソース最適化に向けた打ち手を整理してご紹介します。■主催・共催SCSK株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

