【創業100年企業の衝撃】”23歳で突然の継承、役員退任、組織崩壊の危機”年商54億を背負った4代目社長が、その全てを赤裸々に語るYouTubeチャンネル「塚本龍生の事業承継ストーリーズ」を開設

「塚本龍生の事業承継ストーリーズ」を開設

ハタス株式会社

建設・不動産業を展開するハタス株式会社（本社：愛知県刈谷市、代表取締役社長：塚本龍生）は、事業承継や相続に悩む経営者・後継者（アトツギ）に向けた新しいYouTubeチャンネル「塚本龍生の事業承継ストーリーズ」を開設いたしました。

YouTubeチャンネル「塚本龍生の事業承継ストーリーズ」

第1回目の動画では、「【100年企業の事業承継】社員120名を率いる23歳社長の覚悟と本音」と題し、何の準備もないまま年商54億円企業の経営を引き継ぎ、組織崩壊の危機からV字回復に挑んでいる社長の壮絶な実体験を公開。3回目以降は、様々なゲストを招き、事業承継の最前線を深掘りする対談コンテンツを配信してまいります。

YouTubeチャンネル「塚本龍生の事業承継ストーリーズ」

URL：https://www.youtube.com/@t.tsukamoto_HATAS

■開設の背景：なぜ今、YouTubeで「失敗」も「恥」も晒け出すのか

日本企業の99%を占める中小企業において、「事業承継」は最大の経営課題です。しかし、世に出回る情報は、表面的な成功事例や、制度・税務などのテクニカルな解説ばかり。「経営者の孤独」や「家族間の葛藤」、「古参社員との軋轢」といったドロドロとしたリアルな悩みに寄り添うコンテンツは多くありません。

塚本龍生の事業承継ストーリーズ

ハタス株式会社の代表・塚本龍生は、2023年、わずか23歳で創業95年（当時）の老舗企業の経営を突然任されました。事前の引き継ぎは一切なし。さらに先代社長の退任に伴い、役員の過半数と50名以上の社員が離職するという、まさに「廃業寸前」の修羅場からのスタート。しかし、弟である塚本宗万（当時20歳）と共に「兄弟経営」という新たなスタイルを確立し、組織を再建。

このYouTubeチャンネルでは、書籍やセミナーでは語りきれない「経営の裏側にある感情」「家族の絆」「資産承継の本質」を、動画という生の媒体を通じて発信します。これから事業承継に挑むアトツギ世代、そしてバトンを渡そうとする現経営者世代の双方に、「勇気」と「具体的なヒント」を届けることが目的です。

■ 第1回動画の見どころ：「23歳、崖っぷち社長」の独白

創業100年 年商54億円

記念すべき第1回目の動画は、社長へのインタビュー形式でお届けします。突然の継承や組織の混乱といった衝撃的なエピソードだけでなく、「なぜ20代の若者が、逃げずに会社を守り抜けたのか？」という内面にフォーカス。穏やかな語り口の中に、塚本龍生の経営哲学と、周囲への深い愛情（人間力）が垣間見える20分です。

- 突然の継承、その時…：準備期間ゼロで父からバトンを渡された日。戸惑いの中で腹を括った、23歳の等身大の決意。- 離職の嵐を超えて：多くの社員が去った苦い経験を経て気づいた、「自分のためではなく、人のために働く」という仕事の本質。- V字回復への道のり：テクニックではない。顧客から教わった「『ありがとう』の追求」こそが、会社を救う唯一の道だった。

【動画内での塚本の発言より】

「僕は自分のために働くみたいなのがすごい嫌いで。仕事の原理原則がやっぱり『ありがとう』、満足させることでやっぱりお金をもらえるんですよ。」

「資産の裏側にある人と家族を伝えていけたらなと思っております。僕は思い、思いと価値観ですね。その思いこそがやっぱりハタスをつなげていくものだと思います。100年続く企業を目指し、顧客利益を常に最優先に考えていきたい。」

今後の展開：豪華ゲストと語る「承継のリアル」

3回目以降は、塚本龍生の単独トークだけでなく、様々な業界からゲストをお招きした対談企画を予定しています。

- 著名なアトツギ経営者：先代との確執をどう乗り越えたか？ 第二創業の苦しみとは？- 異業種のリーダー：組織論、リーダーシップ、家族経営のあり方について

事業承継」を単なる手続きとしてではなく、「一族の物語（ストーリーズ）」として捉え直し、視聴者と共にこれからの日本企業のあり方を考えていきます。

創業100年、年商54億円、社員120名。

重圧を背負いながらも挑戦を続ける20代の社長の姿を通して、日本の事業承継シーンに新しい風を吹き込みます。

ぜひ、チャンネル登録とご視聴をお願いいたします。

事業継承 相続問題

【代表取締役社長 塚本龍生 プロフィール】

2000年代生まれ。2023年12月、23歳でハタス株式会社の代表取締役社長に就任。突然の事業承継により、組織崩壊の危機に直面するも、弟・宗万と共に「兄弟経営」体制を構築し再建。著書に『兄弟経営2.0 -23歳と20歳-若き兄弟が挑む老舗企業のアップデート-』（2025年刊）。

ハタス株式会社

【会社概要】

会社名：ハタス株式会社

代表者：代表取締役社長 塚本龍生

設立：1930年

所在地：愛知県刈谷市熊野町

事業内容：建設・不動産業（土地活用、不動産投資、賃貸住宅建設、管理、仲介等）

URL：https://hatas-g.net/ 会社概要(https://hatas-g.net/about) お問合せ(https://hatas-g.net/contact/)