ラジオ局の“選曲トレンド”をデータ化した「楽曲オンエアチャート」を放送局向けに本格提供開始

日本事業承継トラスト株式会社データで番組制作と編成判断を支援（イメージ）

日本事業承継トラスト株式会社のグループ会社である株式会社プランテック（本社：神奈川県、以下プランテック）は、全国ラジオ局の楽曲オンエアデータを集計した「楽曲オンエアチャート」の放送局向け提供を開始しました。

本サービスは、全国主要エリアのラジオ局でのオンエア楽曲を集計、ランキング化したもので、ラジオ業界内の音楽トレンドや他局の選曲傾向をデータで把握できる資料として、放送局の編成担当者や番組プロデューサーの番組制作・編成判断を支援します。

■背景：ラジオ局にとって重要な「他局の動き」と「次のヒット」

ラジオ番組の制作や編成において、音楽トレンドの把握は重要な要素です。

一方で現場では、

- どの楽曲が多くオンエアされているのか- 自局がプッシュしている楽曲が他局ではどの程度オンエアされているのか- 業界内で注目され始めている楽曲は何か

といった情報を、体系的なデータとして把握する手段は多くありません。

そこで、長年にわたりオンエア楽曲調査を行ってきたプランテックでは、ラジオ業界の選曲トレンドを可視化するチャートを放送局向けに提供することとしました。

■サービス概要

楽曲オンエアチャート

全国主要エリアにあるFM/AMラジオ局での楽曲オンエア回数を測定・集計し、ランキング形式で提供するデータサービスです。

主に以下のような情報を把握できます。

- 全国主要エリアのラジオ局でのオンエア回数、ランキング- 急上昇している楽曲- 新曲のオンエア拡大状況

これにより、ラジオ業界全体の選曲傾向をデータとして把握することが可能になります。

※当社が調査対象としているラジオ局のオンエアデータをもとに作成しています。すべての放送局を対象としたものではありません。詳しい集計対象局についてはお問い合わせください

■放送局にとっての主な活用

(1)他局の選曲トレンドを把握

全国のオンエア動向を一覧で確認できるため、他局がどの楽曲を推しているのか、音楽トレンドがどのように広がっているのかを把握できます。

編成判断や番組制作の参考資料として活用できます。

(2)ヒットの兆候を早期に把握

オンエア回数の推移をチェックすることで、ラジオ業界で広がり始めている楽曲やアーティストを早期に把握できます。

新曲の動向把握や特集企画の検討にも役立ちます。

(3)番組制作のアイデアソースとして活用

チャートデータは

- オリジナルランキング番組- 今週の注目曲- ラジオ発ヒット特集

など、番組企画の素材としても活用可能です。

■放送局関係者向け：最新チャートの無償提供について

放送局の編成担当者および番組プロデューサーの方を対象に、最新「楽曲オンエアチャート」のサンプルデータを無償提供いたします。

本チャートでは、全国主要ラジオ局のオンエア回数ランキングなど、現在のラジオ業界における音楽トレンドをご確認いただけます。番組制作や編成検討の参考資料として是非ご活用ください。

ご希望の方は、下記お問い合わせ先より「チャート資料希望」の旨をご記載のうえご連絡ください。

※無償提供は2026年5月31日まで

■今後の展開

プランテックでは今後、放送局向けに

- 番組公式SNSアカウントの運用代行（キリヌキ番宣動画など）- 番組単位、放送局単位での定期的なリスナー調査の実施支援- 番組制作支援

など、ラジオ番組制作に活用できるサービスの拡充を検討しています。ぜひご意見をお聞かせください。

■株式会社プランテックについて

株式会社プランテックは、ラジオやテレビなどの放送メディアにおける楽曲オンエア情報の収集・解析を行い、音楽業界やメディア業界に向けてデータサービスを提供しています。

楽曲オンエアデータをもとに、ヒットチャート制作会社やレコード会社などへ情報提供を行い、音楽トレンドの可視化を支援しています。

■お問い合わせ

株式会社プランテック

https://plantech.hotexpress.co.jp/

日本事業承継トラスト株式会社

https://jxt.co.jp/contact/