Skywork公式アンバサダーに就任。Felo・Genspark含む3社が同じメディアを選ぶ理由
AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）が運営する生成AI比較メディア「AIツールギャラリー」は、Skyworkの公式アンバサダーに就任しました。AIワークスペースエージェント「Skywork」に関する情報発信を、2026年1月より本格的に開始しています。Felo・Genspark等に続くアンバサダー就任で、複数のAIツールベンダーと対等な立場で連携する体制が整いました。
AIツールが増え続ける中で、ユーザーが本当に困っていること
生成AIツールは急速に増え続けています。ChatGPT、Gemini、Copilotといった汎用ツールに加え、リサーチ特化・資料作成特化・検索特化など、用途別のAIツールが次々に登場しています。
しかし多くのユーザー、とりわけ中小企業の経営者や現場担当者にとっての課題は「どのツールが自分の業務に合うのかわからない」ことです。各ツールの公式サイトには良いことしか書かれておらず、比較情報は断片的。結果として「とりあえずChatGPT」で止まるか、導入しても使いこなせずに放置されるーーそんな状況が広がっています。
第三者メディアだからできること
AIツールギャラリーは、600種以上のAIツールを掲載する日本最大級の生成AI比較メディアです。月間5万人以上が利用し、オリジナル記事は2,000本を超えています。
このメディアの編集方針は「客観的な第三者目線でのコンテンツ発信」です。特定のツールだけを推さず、ユーザーの業種・課題に応じて「このツールはここが強い。一方でこの場面では別のツールが向いている」という比較情報を提供しています。
この姿勢が、複数のAIツールベンダーからパートナーとして選ばれる理由です。当社は現在、以下の3社でアンバサダーを務めています。
- Felo（AI検索エンジン）- 日本初のコアアンバサダー
- Genspark（AI検索プラットフォーム）- 公式アンバサダー
- Skywork（AIワークスペースエージェント）- 公式アンバサダー（2026年1月～）
ベンダーが第三者メディアと組む理由
AIツールベンダーにとっても、自社だけの発信ではリーチできない層がいます。特に「AIツールを比較検討している段階」のユーザーは、公式サイトよりも第三者のレビューや比較記事を参考にします。
AIツールギャラリーがアンバサダーとしてベンダーに提供している価値は、主に3つです。
- 比較メディアのリーチ: 月間5万人以上のAIツール検討層にアプローチできる
- 客観的なレビュー: 「使ってみた」レベルではなく、600種以上を検証した上での比較評価
- マルチチャネル発信: メディア記事・YouTube・SNSでの継続的な情報発信
Skyworkの場合、アンバサダー就任以前から記事執筆やYouTubeコラボ、SNS発信を継続的に行い、インプレッション10万を超える投稿も生まれました。こうした実績が評価され、Skywork側からアンバサダー就任のオファーにつながっています。
アンバサダー・メディア連携のご相談 :
https://ai-gallery.jp/biz/partnership/
直近の注目：Skyworkとは
今回アンバサダーに就任したSkyworkは、リサーチから資料作成までをワンストップで実行するAIワークスペースエージェントです。当社が600種以上のAIツールを検証する中で、特に「AIに触れたことがない層」に適したツールだと評価しています。
- 5つの専門エージェント: 文書・スライド・表計算・Webページ・ポッドキャストをワンストップで生成
- Clarification Card: AIが自動で目的や背景を確認し、的確な出力を実現。AIに慣れていないユーザーでも使いやすい設計
- Deep Research: 複数のWebページをスキャンし、信頼性の高い情報源から必要な情報を収集・要約
- クレジット無制限: 2026年2月のSkywork 2.0アップデートでクレジット制を廃止。有料プランはエージェント使い放題、無料プランもクレジット概念なしで利用可能
- Skywork Desktop: 2026年2月リリースのWindows向けデスクトップ版。ローカルファイルを直接処理でき、クラウドへのアップロードが不要。100以上のスキルを統合
生成AI研修・導入支援のご相談はこちら :
https://ai-gallery.jp/biz/consulting/
今後の活動
アンバサダーとして、以下の活動を予定しています。
- AIツールギャラリーでのSkywork関連記事・レビューの継続発信
- YouTubeでの活用事例・チュートリアル動画の制作
- SNS（X・LinkedIn等）でのSkywork最新情報の発信
- 中小企業・個人向けのSkywork活用セミナーの企画・開催
代表コメント
山原 慎也（AIリスキル株式会社 代表取締役）
「AIツールギャラリーは『どのAIツールが自分に合うか』を客観的に伝えるメディアです。特定のツールだけを推すのではなく、それぞれの強みと使いどころを正直に発信する。そのスタンスがあるからこそ、ツールベンダーの皆さまにもパートナーとして選んでいただけているのだと考えています。
AIツールの選択肢が増えるほど、ユーザーは『結局どれがいいのか』と迷います。私たちの役割は、600種以上を実際に使い込んだ経験をもとに、その方の業種や課題に合った選択肢を提示することです。アンバサダーとしても、あくまで客観的な第三者の視点を大切にしながら、率直な評価を発信してまいります。」
アンバサダー・メディア連携のご相談 :
https://ai-gallery.jp/biz/partnership/
AIリスキル株式会社について
AIリスキル株式会社は、生成AIを活用したコンテンツマーケティングと事業成長支援を主軸とする企業です。日本最大級の生成AIプラットフォーム「AIツールギャラリー」を運営し、記事・動画・データを活用した集客・認知拡大・リード創出を支援しています。加えて、企業・自治体向けに生成AI研修やAI導入・開発支援も提供し、マーケティングと人材育成の両面からAI活用を推進しています。
会社概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/13_1_13a25b6fa85ddf11489b809dd9b405a3.jpg?v=202603090951 ]
関連リンク
- AIツールギャラリー: https://ai-gallery.jp/
- Skywork掲載ページ: https://ai-gallery.jp/tools/skywork-super-agents/
- 法人サイト: https://ai-gallery.jp/biz/
- X: https://x.com/AI_RESKILL
- YouTube: https://www.youtube.com/@aigalleryjp
お問い合わせ先
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/13_2_67530ebb2ace8c9e0ddbcbc76ad2c8aa.jpg?v=202603090951 ]