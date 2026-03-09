Skywork公式アンバサダーに就任。Felo・Genspark含む3社が同じメディアを選ぶ理由

AIリスキル株式会社

AIリスキル株式会社（本社：大阪市北区、代表取締役：山原慎也）が運営する生成AI比較メディア「AIツールギャラリー」は、Skyworkの公式アンバサダーに就任しました。AIワークスペースエージェント「Skywork」に関する情報発信を、2026年1月より本格的に開始しています。Felo・Genspark等に続くアンバサダー就任で、複数のAIツールベンダーと対等な立場で連携する体制が整いました。

AIツールが増え続ける中で、ユーザーが本当に困っていること

生成AIツールは急速に増え続けています。ChatGPT、Gemini、Copilotといった汎用ツールに加え、リサーチ特化・資料作成特化・検索特化など、用途別のAIツールが次々に登場しています。

しかし多くのユーザー、とりわけ中小企業の経営者や現場担当者にとっての課題は「どのツールが自分の業務に合うのかわからない」ことです。各ツールの公式サイトには良いことしか書かれておらず、比較情報は断片的。結果として「とりあえずChatGPT」で止まるか、導入しても使いこなせずに放置されるーーそんな状況が広がっています。

第三者メディアだからできること

AIツールギャラリーは、600種以上のAIツールを掲載する日本最大級の生成AI比較メディアです。月間5万人以上が利用し、オリジナル記事は2,000本を超えています。

このメディアの編集方針は「客観的な第三者目線でのコンテンツ発信」です。特定のツールだけを推さず、ユーザーの業種・課題に応じて「このツールはここが強い。一方でこの場面では別のツールが向いている」という比較情報を提供しています。

この姿勢が、複数のAIツールベンダーからパートナーとして選ばれる理由です。当社は現在、以下の3社でアンバサダーを務めています。

ベンダーが第三者メディアと組む理由

- Felo（AI検索エンジン）- 日本初のコアアンバサダー- Genspark（AI検索プラットフォーム）- 公式アンバサダー- Skywork（AIワークスペースエージェント）- 公式アンバサダー（2026年1月～）

AIツールベンダーにとっても、自社だけの発信ではリーチできない層がいます。特に「AIツールを比較検討している段階」のユーザーは、公式サイトよりも第三者のレビューや比較記事を参考にします。

AIツールギャラリーがアンバサダーとしてベンダーに提供している価値は、主に3つです。

- 比較メディアのリーチ: 月間5万人以上のAIツール検討層にアプローチできる- 客観的なレビュー: 「使ってみた」レベルではなく、600種以上を検証した上での比較評価- マルチチャネル発信: メディア記事・YouTube・SNSでの継続的な情報発信

Skyworkの場合、アンバサダー就任以前から記事執筆やYouTubeコラボ、SNS発信を継続的に行い、インプレッション10万を超える投稿も生まれました。こうした実績が評価され、Skywork側からアンバサダー就任のオファーにつながっています。

直近の注目：Skyworkとは

アンバサダー・メディア連携のご相談 :https://ai-gallery.jp/biz/partnership/

今回アンバサダーに就任したSkyworkは、リサーチから資料作成までをワンストップで実行するAIワークスペースエージェントです。当社が600種以上のAIツールを検証する中で、特に「AIに触れたことがない層」に適したツールだと評価しています。

- 5つの専門エージェント: 文書・スライド・表計算・Webページ・ポッドキャストをワンストップで生成- Clarification Card: AIが自動で目的や背景を確認し、的確な出力を実現。AIに慣れていないユーザーでも使いやすい設計- Deep Research: 複数のWebページをスキャンし、信頼性の高い情報源から必要な情報を収集・要約- クレジット無制限: 2026年2月のSkywork 2.0アップデートでクレジット制を廃止。有料プランはエージェント使い放題、無料プランもクレジット概念なしで利用可能- Skywork Desktop: 2026年2月リリースのWindows向けデスクトップ版。ローカルファイルを直接処理でき、クラウドへのアップロードが不要。100以上のスキルを統合生成AI研修・導入支援のご相談はこちら :https://ai-gallery.jp/biz/consulting/今後の活動

アンバサダーとして、以下の活動を予定しています。

- AIツールギャラリーでのSkywork関連記事・レビューの継続発信- YouTubeでの活用事例・チュートリアル動画の制作- SNS（X・LinkedIn等）でのSkywork最新情報の発信- 中小企業・個人向けのSkywork活用セミナーの企画・開催

代表コメント

山原 慎也（AIリスキル株式会社 代表取締役）

「AIツールギャラリーは『どのAIツールが自分に合うか』を客観的に伝えるメディアです。特定のツールだけを推すのではなく、それぞれの強みと使いどころを正直に発信する。そのスタンスがあるからこそ、ツールベンダーの皆さまにもパートナーとして選んでいただけているのだと考えています。

AIツールの選択肢が増えるほど、ユーザーは『結局どれがいいのか』と迷います。私たちの役割は、600種以上を実際に使い込んだ経験をもとに、その方の業種や課題に合った選択肢を提示することです。アンバサダーとしても、あくまで客観的な第三者の視点を大切にしながら、率直な評価を発信してまいります。」

AIリスキル株式会社について

アンバサダー・メディア連携のご相談 :https://ai-gallery.jp/biz/partnership/

AIリスキル株式会社は、生成AIを活用したコンテンツマーケティングと事業成長支援を主軸とする企業です。日本最大級の生成AIプラットフォーム「AIツールギャラリー」を運営し、記事・動画・データを活用した集客・認知拡大・リード創出を支援しています。加えて、企業・自治体向けに生成AI研修やAI導入・開発支援も提供し、マーケティングと人材育成の両面からAI活用を推進しています。

会社概要

関連リンク

お問い合わせ先

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/13_1_13a25b6fa85ddf11489b809dd9b405a3.jpg?v=202603090951 ]- AIツールギャラリー: https://ai-gallery.jp/- Skywork掲載ページ: https://ai-gallery.jp/tools/skywork-super-agents/- 法人サイト: https://ai-gallery.jp/biz/- X: https://x.com/AI_RESKILL- YouTube: https://www.youtube.com/@aigalleryjp[表2: https://prtimes.jp/data/corp/136909/table/13_2_67530ebb2ace8c9e0ddbcbc76ad2c8aa.jpg?v=202603090951 ]