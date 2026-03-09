【車買取業界初】車買取シークが2026年度版『車買取店 店舗数ランキング』（全国TOP30＆都道府県別TOP10）を公開！

網羅株式会社

日本最大級の車買取店情報サイト「車買取シーク」（ https://www.okurumakaitori.jp/ ）を運営する網羅株式会社（本社：神奈川県横浜市 代表取締役：村越和久）は、車買取シーク上にて、車買取業界初(※)となる『2026年度版 車買取店 店舗数ランキング』（全国TOP30＆都道府県別TOP10）の調査結果を公開しました。

本調査の背景・目的

自動車を売却する際の選択肢として、自動車購入時にディーラーへ「下取り」してもらう旧来の方法よりも、より高価買い取りが期待できる「車買取」へのニーズが増える中、「車買取専門店」という業態も年々増加してきております。

一方で「中古車販売店」や、車検・修理・鈑金をメインとする「自動車整備工場」などからも、新たに「車買取事業」へ進出するケースも目立ってきました。

これにより「下取りより買取り」をスローガンとする「車買取シーク」では、上記のような車買取事業に注力している全ての店舗を無料掲載し、現在では日本最大級となる3,500店舗以上の車買取店を掲載しております。

しかしながら「車買取専門店」も、前述の流れに呼応するように関連事業へ多角化する傾向が強くなってきており、新たに「中古車販売」や「車検・修理・鈑金」などへの店舗展開も増えてきました。

これに伴い、車買取事業に注力する企業が公式サイト上で公表している店舗数は、関連事業も含めた数値となっているため、ユーザーにとって車買取店としての規模を把握することが不明瞭であり、比較できないのが現状です。

そこで車買取シークでは、日本最大級の車買取店情報サイトとしてのデータベースを活用し、車買取事業に注力している全ての店舗数をブランドごとに集計し、全国と都道府県別にランキングしました。

こうして、車買取業界初となる「車買取店 店舗数ランキング」をリリースすることで、ユーザーが車買取店としての規模を明確に把握し、比較できるようにしました。

※自社調べ。2026年3月時点。日本国内における車買取店情報サイトとして。

ランキング調査方法

ランキング調査結果

全国TOP30

都道府県別TOP10

- 店舗数（事業所含む）の算出対象は、2026年2月末現在で、車買取シークに掲載中の全ての車買取店（3,500店舗以上）です。- 住所や電話番号が同じで、複数店舗ある場合は1店舗としてカウントします。- 都道府県別ランキング（TOP10）では、2店舗以上展開する車買取店をランキング対象としています。（※一部都道府県でTOP10に満たない場合があります）- 本調査は全て「車買取シーク」の独自調べです。全国 TOP30（※11位以下はサイトに掲載しております）北海道・東北の都道府県別TOP10（※4位以下はサイトに掲載しております）関東の都道府県別TOP10（※4位以下はサイトに掲載しております）北信越の都道府県別TOP10（※4位以下はサイトに掲載しております）東海の都道府県別TOP10（※4位以下はサイトに掲載しております）関西の都道府県別TOP10（※4位以下はサイトに掲載しております）中国の都道府県別TOP10（※4位以下はサイトに掲載しております）四国の都道府県別TOP10（※4位以下はサイトに掲載しております）九州・沖縄の都道府県別TOP10（※4位以下はサイトに掲載しております）

ランキング詳細につきましては、車買取シーク内の『2026年度版 車買取店 店舗数ランキング』（ https://www.okurumakaitori.jp/store-count/ ）にて公開しておりますので、そちらからご覧ください。

ランキング総評

今後の展開

- オートバックスカーズ（全国1位）は、母体の大手カー用品店「オートバックス」の店舗リソースを活かし、年々「カーズ」ブランド（車買取・販売）の対象店舗を拡大。18都道府県でもランキング1位に。- ガリバー（全国2位）は、ほぼ全ての都道府県ランキングでTOP3以内を堅持。- アップル（全国3位）は、本社（三重県）のある東海地方と、北関東で特に大きく勢力を維持。- 2024年、諸問題により「ビッグモーター」から事業承継したウィーカーズは、当時より10店舗ほど減少するも全国4位。- 無店舗型出張査定専門のハッピーカーズ（全国6位）や、スマイルカーズ（全国10位）が、ここ数年で大きく躍進。特に大都市で急拡大しており、東京都1位は「ハッピーカーズ」。

「下取りより買取り」をスローガンに掲げる車買取シークは、ユーザーがこのランキングを参考に、より良い車買取店選びができることで業界全体の活性化に繋がっていくことと考えておりますので、今後も本調査を継続して毎年実施・リリースしていく予定です。

サイト概要

サイト名：車買取シーク

URL：https://www.okurumakaitori.jp/

リリース日：2015年6月23日

概要：日本最大級の車買取店情報サイト。全国3,500店舗掲載。最大10社の一括車査定も可能。

会社概要

会社名：網羅株式会社

代表者：代表取締役 村越和久

所在地：〒223-0064 神奈川県横浜市港北区下田町4-1-14

設立：2007年5月

事業内容：メディア運営、Web制作

URL：https://www.moula-inc.jp/

