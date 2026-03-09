【AIクリエイター向け】人の発想をAIで広げる、AIクリエイター専門総合メディア「CREAITOR」をローンチ

合同会社メディアトライ

［ 概要 ］

合同会社メディアトライ（本社：大阪市西区、代表取社員：島田雄平・石崎洋平）は、2026年3月9日、クリエイターのためのAI活用総合メディア「CREAITOR（クリアイター）」を正式ローンチいたしました。

サービス名：CREAITOR

URL：https://creaitor.mediatry.jp/

［ 背景・課題]

生成AIの急速な普及により、クリエイティブ業界では「AIに仕事が奪われる」という不安が高まる一方、実際にAIを使いこなし、制作の質とスピードを劇的に向上させているクリエイターも増えています。

しかし、「どのツールをどう使えばいいかわからない」「自分のクリエイティブにAIをどう活かせばいいか情報が少ない」という声は依然として多く、特に学生や独学で学ぶクリエイターにとって、信頼できる専門情報源が不足していました。

[ CREAITORが提供する価値 ]

「CREAITOR」は、人の発想をAIで広げるというコンセプトのもと、以下の5つのコンテンツを総合的に提供します。

1. AIハック：制作現場で使えるツール活用テクニックやショートカットを厳選して紹介

2. AIワークス：新しいツールを取り入れた実際の制作事例やワークフローを具体的に解説

3. クリエイターインタビュー：第一線で活躍するクリエイターの制作プロセスやリアルな声を届ける

4. コラム：テクノロジーとクリエイティブの関係や業界トレンドについて、多角的な視点で深掘りする読み物コンテンツ

5. イベント：子ども向けの体験ワークショップから企業向けセミナーまで、幅広い層に向けたイベントを多数開催。参加者がクリエイティブと新しい技術に触れる機会を提供する

[ メッセージ]

新しい技術が次々と登場し、「乗り遅れてはいけない」というプレッシャーを感じているクリエイターは少なくありません。しかし、何から手をつければいいかわからないまま時間だけが過ぎていく、そんな経験をしたことはないでしょうか。CREAITORは、そうした迷いや不安を抱えるすべてのクリエイターに向けて、「わからない」「追いつけない」「どうすればいい」という声に真剣に向き合うメディアです。華やかな情報を並べるだけでなく、実際に手を動かすクリエイターが明日から使えるコンテンツを届けること。それが、CREAITORのこだわりです。クリエイティブの最前線を、一緒に歩んでいきませんか。



読者の方はもちろん、クリエイターのご出演・サイトへのご掲載・広告掲載・コラボレーションをご検討の企業・個人の方からのご連絡もお待ちしております。

お気軽にお問い合わせください。

合同会社メディアトライ 会社概要

ミッション：「メディアの力」を引き出す会社を創る

会社名 ：合同会社メディアトライ

所在地 ：大阪市西区江戸堀3丁目3番3号 コーリ江戸堀ビル7階

設立 ：2017年9月

代表社員 ：島田雄平 石崎洋平

事業内容 ：

- AIクリエイター専門総合メディア「CREAITOR」（https://creaitor.mediatry.jp/）の運営

- トラックドライバー専門求人情報サイト「TRYVER」（https://tryver.jp）の運営

-トラックドライバーに関する情報メディア「ドライロ」（https://drairo.com/）の運営

- 誰でもカンタンにオリコミ「オリコミトライ」（https://orikomitry.jp）の運営

- AIで次世代のバナー制作「AI BANNER」（https://creaitive.mediatry.jp/aibanner/）の運営

- AI × 動画で表現力を一新「AI MOVIE」（https://creaitive.mediatry.jp/aimovie/）の運営

- グラフィックデザイン・WEBデザイン

- 動画撮影・編集

WEBサイト：https://mediatry.jp