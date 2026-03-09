株式会社WellVi、日韓共同制作映画『私たちが歌った』を企画・プロデュース：ソウル・東京を舞台に2026年公開予定、4月クランクインへ

株式会社WellVi

株式会社WellVi（本社：東京都港区、代表取締役社長：久保田由花子、以下 WellVi）は、日韓共同制作映画『私たちが歌った』において、企画・プロデュースおよび日韓制作統括を担当いたします。本作は、ムン・ジフ、イム・ヒョンジュ、キ・ヒヒョンの出演が決定しており、2026年中の公開を目指し、2026年4月にクランクインいたします。

■作品について

『私たちが歌った』タイトルロゴ

舞台はソウルと東京です。

『私たちが歌った』は、それぞれに傷を抱えながら生きる二人の若者が、音楽を通して互いの本心と向き合い、新たな関係を築いていく過程を描く物語です。単なる青春ロマンスにとどまらず、「家族」「喪失」、そして「選択」という普遍的なテーマを丁寧に掘り下げます。

■出演者・監督

過去の痛みを乗り越え、再び夢へと向かって歩み出す歌手「ジェチャン」役を、ムン・ジフが演じます。

2024年のMBC演技大賞で優秀演技賞を受賞し、これまで数々のドラマや映画で安定した演技力を証明してきました。

本作では、ユナと音楽を通して心を通わせながら成長していくジェチャンの複雑な感情の揺れ動きを、繊細かつ丁寧に表現することが期待されています。

物語を牽引する主演として、深みのある演技にも大きな期待が寄せられています。

児童養護施設出身の雑誌記者「ユナ」役を、イム・ヒョンジュが演じます。

映画『ナンセンス』や『私たち自身』で確かな演技力を発揮してきた彼女は、とりわけ『私たち自身』が2026年の韓国映画アカデミー（KAFA）卒業映画祭の公式プログラム「訪ねてくる関係」セクションに招待上映されるなど、俳優としての存在感を着実に高めてきました。

本作では、明るく堂々とした外見の裏に繊細な傷を抱えるユナという人物を、独自の雰囲気で表現し、キャラクターに豊かな奥行きを与えることが期待されています。

ジェチャンのマネージャーであり頼れるサポーターでもあるエンターテインメント会社の室長「ガウン」役を、キ・ヒヒョンが演じます。

彼女は、K-POPグループDIAの元メンバーであり、ウェブドラマ『Love in Black Hole』や『Love & Wish』などを通じて演技の幅を広げてきました。

本作では、冷静なプロ意識と内面の温かさを併せ持つガウンというキャラクターを魅力的に演じ、物語の厚みをさらに深める存在として期待されています。

監督はイ・ジュニです。第14回ソウル国際プライド映画祭公式招待作『私の偶像』や、累計再生回数300万回を記録した『手を握って』などで、繊細な青春描写が高く評価されてきました。本作で初の長編商業映画に挑み、人物中心の濃密な感情線をスクリーンに描き出します。

■今後の展開

本作は、2025年に締結したHIGHER RANKとの業務提携に基づくプロジェクトです。アジア市場を視野に入れ、グローバルプラットフォームでの展開を検討しております。



WellViは本作の企画・プロデュースを通じて、美容・健康分野で培ったブランドプロデュースの知見を活かし、日韓の感性を融合させたコンテンツ創出と美容ブランド価値の発信を推進してまいります。

■作品概要

作品名：『私たちが歌った』（仮題）

制作：HIGHER RANK

企画・プロデュース：株式会社WellVi

監督：イ・ジュニ

出演：ムン・ジフ／イム・ヒョンジュ／キ・ヒヒョン

撮影地：ソウル・東京

公開：2026年予定

会社概要

『私たちが歌った』（仮題）主要キャスト・制作スタッフ

会社名 ：株式会社WellVi（ウェルヴィ）

代表者 ：久保田 由花子

所在地 ：東京都港区北青山1-3-1 アールキューブ青山3階

設立 ：2023年8月

事業内容：美容関連製品の企画・開発・販売を中心に、映像コンテンツ事業、コンサルティング事業などを展開。美容分野を軸とした幅広いソリューションを提供しています。

URL ：https://wellvi.co.jp/