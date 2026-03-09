テレビ視聴のアテンションデータを取得するREVISIO、プランニングから結果検証までを一気通貫でサポートするツール「REVISIO One」を大幅アップデート

REVISIO株式会社

ご家庭に人体認識技術を搭載した機器を設置し、テレビスクリーンへの「アテンション（注視）」を計測するREVISIO株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 郡谷 康士、以下REVISIO）は、テレビCMのプランニングから放送中・放送後の結果検証までを包括的にサポートするサービス「REVISIO One」の大幅なアップデートを実施いたしました。

今回のアップデートでは、既存の「REVISIO Oneメディア」「REVISIO Oneクリエイティブ」の各分析機能の強化に加え、キャンペーン全体の成果と次回の改善示唆をレポート化する「キャンペーンサマリ機能」を新たに搭載しました。これにより、マーケティング担当者や広告会社の業務効率を飛躍的に向上させ、より精度の高いデータドリブンな意思決定を支援します。

REVISIO Oneアップデートの背景

テレビ視聴環境の多様化やコネクテッドTV（CTV）の普及に伴い、広告主からは「地上波とCTVの最適な予算配分を知りたい」「広告が“届いたか”だけでなく、本当に“見られたか（アテンション）”を評価したい」という、より高度な分析ニーズが高まっています。しかし、日々のマーケティング業務において、膨大なデータから示唆を導き出すには、専門的な知識や多大な工数が必要でした。

そこでREVISIOは、これらの課題を解決し、データサイエンティストでなくても、スピード感を持ってCMの良し悪しを把握できる環境を提供すべく、『REVISIO One』を次の一手がわかるツールへと進化させる本アップデートを実施いたしました。

REVISIO Oneの主な特徴とアップデートされた機能

１. メディア活用：注視指標による高精度なプランニングと検証

地上波、ならびにコネクテッドTVのプランニングから結果の検証まで実施できます。注視の獲得状況を地上波、コネクテッドTVの放送局／動画サービスごとに横並びで比較することで、キャンペーンのパフォーマンスの判断を正確に、素早く実施できるようになります。

- 業界の出稿状況のチェックとトレンドの把握：業界内のブランド単位で、出稿量や延べリーチ人数、地上波とCTVの出稿比率や月別のパフォーマンスなど、業界全体の状況を把握し、自社のパフォーマンスと比較することができます。- 現状把握と改善点の洗い出し：放送局別、番組単位、放送枠単位での「見られ方」のポテンシャルを可視化します。また、業界平均値などと比較することで、自社出稿のパフォーマンスが優れているのかを比較評価できます。- リーチ・フリークエンシー分析：注視ベースでのユニークリーチやフリークエンシーを分析し、広告接触状況を把握可能です。- 絵柄・時間別分析：曜日・時間帯ごとのパフォーマンスをヒートマップ形式等で可視化し、次回のゾーン選定を最適化します。※画像は実際のツール画面をまとめたものです２. クリエイティブ活用：注視データによる事前・事後評価

TVCMのクリエイティブにおいて、企画から制作、振り返りまで網羅的にデータ検証をしながら実行することができます。これまでの感覚や経験を中心に行っていた制作・結果検証を、データの裏付けをもとに実施できるようになります。

- テレビCM毎秒分析：TVCMの注視獲得を1秒単位で可視化します。視聴者の関心がどこで高まり途中で離脱したのかを確認できるとともに、タレントやBGMの効果、テロップのタイミングなど、クリエイティブの具体的な改善策を導くサポートをします。どのシーンで視線が上がり、どこで離脱したかを特定できます。- Cスコア（注視スコア）評価：自社のTVCMが、他社と比較して高い注視を得られているかを数値化・定量評価できます。※画像は実際のツール画面をまとめたものです

３. CTVによる動画サービス視聴と地上波の横断分析

REVISIOでは、地上波とCTVによる動画サービス視聴の調査を同じパネルで実施しています。そのため、双方をシングルソースで評価、分析することが可能です。地上波とCTVを対比してのパフォーマンスの把握が可能なため、最適なメディアプラン設計をサポートします。

- 地上波とCTVを掛け合わせた「統合ユニークリーチ」の獲得効率や、「インクリメンタルリーチ（純増リーチ）」を可視化します。- 地上波CMとCTVのリーチ重複状況や、ターゲットが実際に視聴していた割合（オンターゲット率）を可視化します。※画像は実際のツール画面をまとめたものです

４. 【新機能】キャンペーンサマリ：状況把握と改善点を可視化

今回新しくリリースしたのが、「キャンペーンサマリ」機能です。主にメディアでの効果検証の際にご活用いただけます。

この機能は、キャンペーンの「どこが良くて、どこが悪いのか」を瞬時に把握できるサマリーを表示します。メディアごとのサマリや、代表CMのクリエイティブ評価を一覧できるほか、データに基づく「振り返り」と「次回改善示唆」までまとめています。

社内共有や報告用のテキストもワンクリックでコピーでき、レポート作成業務の大幅な時短を実現します。データ分析の専門家でなくとも、意思決定に直結するインサイトを得ることが可能です。

※画像は実際のツール画面をまとめたものです

期待される活用シーン

REVISIO Oneは、TVCMのメディア・クリエイティブ領域において、企画・現状把握から具体的なアクションに至るまで、データによる一気通貫した活用を可能とすることで、より高い認知度獲得を実現するTVCMを創出するためのツールです。

データに基づき、施策の良い点と改善点を明確化し、具体的な改善箇所を特定することで、次回のクリエイティブ制作やプランニングに迅速に反映させることが可能です。単なるデータ分析に留まらず、次なる一手へと繋がるデータをご提供し、次期TVCMでの成果創出、あるいは失敗が許されない重要なキャンペーンでのご利用をご支援いたします。

実際の画面を体験！無料アカウントのご案内

REVISIO Oneの直感的なUIと独自データをご体感いただける、無料アカウントをご用意しております。この機会にぜひお申込みください。

※無料アカウントで搭載されるクリエイティブ分析のデータはデモデータとなります。

お申し込みはこちら :https://revisio.co.jp/service/revisioone-demo-contents